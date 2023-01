Six mois après sa sortie, Android 13 n’est présent que sur 5 % des appareils Android dans le monde

Selon les dernières données de distribution d’Android, la dernière version du système n’est présente que sur 5 % des appareils.

Android 12L et Android 13 sont les deux dernières versions du système d’exploitation publiées par Google

Google a mis à jour les données officielles de distribution d’Android pour la première fois jusqu’à présent en 2023, et pour la première fois depuis la sortie d’Android 13. Pour ne pas varier, les données ne sont pas exactement encourageantes, étant donné que la dernière version d’Android n’a que a réussi à s’imposer avec 5% de la part totale.

Les données ont été publiées via Android Studio, l’IDE officiel du système d’exploitation. Bien que les données ne soient plus mises à jour aussi fréquemment qu’avant, il est apprécié que Google tienne la communauté informée de la portée de chaque nouvelle version du système d’exploitation. Même s’il est tard, et même si les données ne sont pas entièrement éclairantes.

Le rapport indique que 5,01 % des appareils Android dans le monde exécutent actuellement la dernière version du système d’exploitation. Il faut se rappeler qu’Android 13 est sorti dans le monde en août 2022, il y a un peu plus de cinq mois.

De leur côté, les appareils avec Android 12 et Android 12L représentent 18,9 % du total des terminaux présents dans le monde (avec les services Google Play installés). La dernière fois que Google a mis à jour les données de distribution, Android 12 était présent sur 13,5 % des appareils.

Android 11, avec environ 25 % de part de marché, reste la version d’Android la plus utilisée au monde en janvier 2023. De son côté, Android 10 passe déjà sous les 10 % pour la première fois.

Les anciennes versions disparaissent progressivement du paysage, avec Android 7 Nougat présent dans moins de 4% des appareils, Android 6 Marshmallow dans 2% et Android 5 Lollipop dans 2%. KitKat est la version la moins utilisée de toutes celles qui apparaissent, après la disparition d’Android 4.0 Jelly Bean.

Alors que les fabricants accélèrent progressivement leurs plans de déploiement d’Android 13, il faut s’attendre à ce que la nouvelle version d’Android connaisse une augmentation significative de sa part la prochaine fois que Google mettra à jour les données de distribution. Dans tous les cas, la société ne promet pas la fréquence à laquelle elle proposera ces informations, bien qu’elles soient très pertinentes pour les développeurs d’applications.