Huawei aide à créer de nouveaux appels 5G – Subvertir les appels téléphoniques et les chats vidéo

Géant manufacturier chinois, Huawei est l’un des acteurs majeurs du développement de la 5G. La société, en collaboration avec Jiangsu Mobile, a annoncé le recrutement de testeurs de nouveaux appels 5G. Jiangsu Mobile offrira aux utilisateurs des téléphones mobiles 5G pouvant offrir de nouveaux appels 5G. Les utilisateurs peuvent avoir jusqu’à 200 minutes de récompenses d’appel vidéo. Après le test, ces utilisateurs soumettront un commentaire et auront une chance de gagner un prix pouvant aller jusqu’à 500 yuans (74 $) de frais d’appel.

Lors de la réunion, Ma Liang, vice-président de Huawei Cloud Core Network Product Line, a déclaré : « Huawei est honoré de coopérer avec Jiangsu Mobile dans l’exploration technologique et commerciale, et de continuer à investir dans l’évolution du réseau vocal. Afin de permettre davantage de scénarios commerciaux, Huawei propose le cadre de solution « 1+3+N » pour les nouveaux appels basé sur un réseau de base pour les nouveaux appels avec une expérience ultime, couplé à trois fonctionnalités principales, notamment des appels ultra-clairs, intelligents et interactifs. . Cela continuera à apporter de meilleurs niveaux d’appels aux utilisateurs de terminaux mobiles… ». Juste au début du mois, Guangdong Mobile s’est également associé à Huawei pour compléter les nouveaux appels 5G de bout en bout en Chine.

Les nouveaux appels 5G vont supprimer les appels réguliers – China Mobile

Cette fonctionnalité est un nouveau produit d’appel qui utilise le réseau 5G. Selon China Mobile, les nouveaux appels 5G subvertiront complètement les services vocaux traditionnels et les services d’appel vidéo. Il offrira aux utilisateurs un nouveau niveau d’appels vidéo fluides et transparents et d’interaction en temps réel. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui va remodeler la façon dont nous parlons sur Internet. Le nouvel appel 5G apportera une nouvelle expérience car il améliore la capacité visuelle, de perception et d’interaction.

La fonction d’appel est pratique à utiliser, sans télécharger d’applications ou de petits programmes. Les utilisateurs n’ont pas besoin de changer de cartes, de numéros, de plans ou d’ajouter des amis. De plus, le nouvel appel 5G prend également en charge les avatars, les émoticônes vocales et la collaboration à distance. Vous pouvez envoyer des fichiers et des vidéos pendant l’appel, et vous n’avez même pas peur d’appeler des étrangers. Une traduction multilingue en temps réel peut être réalisée pendant l’appel.