Google vient de mettre à jour l’une de ses applications les plus utiles avec un tout nouveau design et de nombreuses améliorations

L’application « Find My Device » de Google reçoit l’une des plus importantes mises à jour de son histoire.

L’application « Find my device » de Google, avec sa nouvelle interface disponible à partir de la version 2.5.001

Ce n’est peut-être pas l’une de ses applications les plus utilisées, mais c’est l’une des plus utiles. « Find my device » est un outil disponible sur Google Play, qui vous permet de localiser facilement les appareils Android, ChromeOS et WearOS en cas de perte ou de vol, ainsi que d’effectuer certaines actions telles que bloquer les appareils ou supprimer toutes leurs données.

L’application n’avait pas fait peau neuve depuis longtemps et son esthétique était devenue quelque peu dépassée. Heureusement, Google ne l’a pas oublié et a déjà commencé aujourd’hui à déployer l’une des plus grosses mises à jour de l’histoire de cette application.

Ainsi, avec la version 2.5.001 de « Find my device », qui est déjà en cours de déploiement via Google Play, l’application lance un nouveau design basé sur les lignes Google Material 3, avec prise en charge des couleurs dynamiques et des changements majeurs dans son interface.

« Find My Device » est remanié de haut en bas

Les changements dans l’application ont été découverts par les gens de 9to5Google, qui ont partagé une série de captures d’écran de l’application renouvelée.

Vous pouvez voir comment les différents menus et autres éléments de l’interface adoptent l’esthétique Material You, avec des coins arrondis, des images plus grandes et des boutons proéminents, colorés avec la couleur d’accent du système. En tant que nouveauté, par ailleurs, la prise en charge d’un thème sombre est incluse, ce qui n’était pas disponible auparavant.

Fait intéressant, l’application n’inclut pas la prise en charge des nouvelles icônes thématiques Android 12 et 13, bien que cette fonctionnalité devrait être introduite avec une future mise à jour de l’application.

Par rapport à l’ancienne interface, la nouvelle offre une expérience beaucoup plus claire et intuitive, sans perdre les fonctionnalités qui étaient déjà présentes en cours de route. Il est toujours possible de localiser n’importe quel appareil compatible Android, ChromeOS, WearOS ou Fast Pair sur une carte du monde, voir à quel réseau WiFi il est connecté, jouer un son pour le localiser ou le protéger.

Bien que la nouvelle version de l’application soit déjà diffusée sur les appareils Android via Google Play, il existe une option pour télécharger et installer le fichier exécutable APK.