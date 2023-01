Les employés de SpaceX « prient » Elon Musk de continuer à se concentrer sur Twitter

Elon Musk contrôle quelques sociétés qui valent toutes des millions de dollars. Cependant, depuis son achat de Twitter, son attention s’est concentrée sur Twitter. Cela se reflète dans ses autres entreprises. Bien que l’effet de l’absence de Musk chez Tesla soit négatif, il semble que son absence chez SpaceX crée un environnement de travail positif. Selon des informations, les employés de SpaceX d’Elon Musk se sont dits soulagés qu’Elon Musk se concentre sur Twitter. Ils affirment que son absence a apporté un environnement de travail plus calme.

Plusieurs employés actuels et anciens de SpaceX disent qu’ils n’ont pas besoin que Musk les surveille tous les jours. Ils ont également déclaré que depuis que Musk a repris Twitter fin octobre, l’atmosphère de travail chez SpaceX est devenue très calme. Ce personnel souligne également que le rôle clé de Musk dans SpaceX devrait être de définir les objectifs de développement de l’entreprise. Des objectifs tels que coloniser Mars ou aider la NASA à envoyer à nouveau des humains sur la Lune.

Il y a des rapports que Musk implique dans la gestion des opérations quotidiennes chez SpaceX, cela peut apporter plus de travail aux membres du personnel. Par exemple, ces employés actuels et anciens disent que Musk a déjà ordonné des modifications de la conception du produit à volonté pour répondre à ses besoins personnels. Par exemple, les employés de SpaceX sont invités à repenser le matériel technique selon le point de vue esthétique de Musk. Cela peut prendre des semaines. Ils ajoutent également que certaines des demandes de Musk amènent les employés à repenser à nouveau les fonctionnalités du produit.

Les employés de SpaceX disent qu’Elon Musk peut être une vraie douleur

En décembre, Musk écrivait sur Twitter: « Je continuerai à gérer Tesla et SpaceX, mais l’équipe là-bas est trop bonne, n’a généralement pas besoin de moi pour le faire. »

Pendant que Musk est absent, la gestion quotidienne de SpaceX est assurée par le directeur de l’exploitation (COO) Gwynne Shotwell. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que Shotwell lui avait assuré que l’accent mis par Musk sur Twitter n’affecterait pas SpaceX.

Le mois dernier, Musk a lancé un sondage sur Twitter, demandant aux fans s’il devait démissionner de son poste de PDG de Twitter, et les résultats finaux du vote ont également encouragé Musk à le faire. Musk a déclaré que le vote serait honoré. Les données montrent que depuis le 14 octobre de l’année dernière, le jet privé de Musk n’a pas volé vers l’aéroport de SpaceX près du site de lancement de fusées du Texas.

Tesla a besoin de toute l’attention que Musk a à offrir et cela est très évident dans les récents états financiers de l’entreprise. La marque de voitures électriques est la principale source de liquidités d’Elon Musk. Les mauvaises performances de Tesla ont permis à Musk de perdre plus de 200 milliards de dollars, créant un nouveau record mondial. Twitter vaut moins de 10% de Tesla. En fait, toutes les autres grandes entreprises de Musk réunies ne représentent pas jusqu’à 50 % de Tesla. Cependant, Tesla est un bébé qui a besoin de beaucoup d’attention. Pour le moment, Musk n’accorde pas cette attention à « son bébé ».

Au cours des prochaines années, plus d’une douzaine de nouveaux véhicules électriques de différentes marques arriveront aux États-Unis. De plus, Tesla fait également face à de multiples poursuites, principalement liées à l’accident du système de conduite autonome Autopilot. Bien qu’il s’appelle « full self-driving », il n’a pas réellement une telle capacité.

L’action de Tesla a fortement chuté ces derniers mois depuis que Musk a annoncé son intention d’acheter Twitter. Cela pourrait être un signe que les investisseurs sont inquiets. Ils craignent que Musk ait trop de travail à faire, a déclaré Joffe, professeur à la Harvard Business School. En 2018, alors que Tesla rencontrait de sérieux problèmes de production, Musk a rapidement fait appel à des ouvriers pour faire des heures supplémentaires. Il a également dû dormir à l’usine pendant quelques nuits. Joffe pense que si Musk fait face à une telle période maintenant, Tesla en souffrira gravement.

SpaceX, Neuralink et The Boring n’ont peut-être pas autant besoin de Musk

Par rapport à Tesla, SpaceX et The Boring Company n’ont peut-être pas besoin de la présence physique d’Elon Musk. Chez SpaceX, Musk n’est que PDG et concepteur en chef, il ne fait pas de marketing sérieux, de livraisons, d’expansion ou de construction de nouvelles usines. La situation chez SpaceX est presque la même chez The Boring Company. Ainsi, les opérations quotidiennes régulières de ces entreprises se dérouleront de manière transparente sans Musk. L’année dernière, SpaceX a signé un contrat de 3 milliards de dollars avec la NASA. La NASA utilisera la fusée « Starship » de SpaceX pour envoyer des humains sur la Lune vers 2025. Cependant, SpaceX doit prendre 75 mesures d’atténuation pour Starship. Ceci afin de réduire son impact environnemental. Actuellement, la FAA n’a pas approuvé le lancement de Starship.

Neuralink a même besoin de beaucoup moins d’attention de la part de Musk que The Boring Company et SpaceX. Il s’agit d’une société d’interface cerveau-ordinateur. Ainsi, tout ce que Musk doit faire est de dire aux professionnels ses idées et ils y travaillent. The Boring Company et Neuralink ont ​​été fondées en 2016. The Boring a réalisé des prototypes de tunnels à Los Angeles et Las Vegas. tandis que Neuralink s’engage dans la recherche sur les technologies de pointe.

Andy Wu, professeur adjoint à l’Université de Harvard, estime que les entreprises de Musk ont ​​un schéma typique. Cela nécessite de gros investissements en capital, des paris audacieux et des employés convaincants. Elle a aussi besoin d’investisseurs pour une mission plus vaste et assez complexe. Mais cette acquisition de Twitter ne correspond pas encore à ce modèle. L’acquisition de Twitter par Musk n’offrait pas un objectif d’ingénierie clair et inspirant comme Tesla et SpaceX.