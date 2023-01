Le Sony Xperia le plus vendu de 2022 reçoit désormais Android 13

Le dernier milieu de gamme « premium » de Sony, le séduisant Xperia 10 IV, reçoit déjà officiellement Android 13.

Voici le Sony Xperia 10 IV, avec le meilleur rapport qualité/prix parmi tous les Xperia en 2022.

Bien que Sony n’ait pas trop bien réussi dans l’industrie des smartphones ces derniers temps, la vérité est que le géant Minato respecte les délais de mise à jour de ses smartphones comme aucun autre, ayant déjà reçu Android 13 parmi les premiers au moins dans leurs familles les plus avantageuses.

Pas en vain, les Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 1 III, Xperia 5 III et Xperia Pro-I avaient déjà testé leur dose de Tiramisu il y a environ un mois, mais Sony avait oublié la coupe moyenne pour clore la Quatrième génération mises à jour, alors maintenant le package Android 13 pour le Sony Xperia 10 IV arrive enfin, finalement le plus compensé de la famille et aussi le meilleur vendeur en termes de prix / avantages.

Cela nous a été confirmé par nos confrères de xda-developers, le forum le plus connu de la scène android, où il a été signalé que la firme japonaise a mis à disposition des utilisateurs de son dernier milieu de gamme la compilation 65.1.A.4.8 avec Xperia. Interface utilisateur Xperia et base d’Android 13, commençant son déploiement en Asie du Sud-Est pour tous les modèles double SIM du Xperia 10 IV.

Le Sony Xperia 10 IV sera le prochain à être mis à jour vers Android 13 avec la version 65.1.A.4.8, qui est déjà distribué dans toute l’Asie et atteindra bientôt l’Europe et l’Amérique latine.

Tous les mobiles avec la mise à jour vers Android 13 disponibles

Évidemment, le lancement sera échelonné comme toujours, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps en Europe et en Amérique latine, mais nous savons déjà que la mise à jour contient également les correctifs de sécurité mis à jour jusqu’en décembre 2022, en plus de toutes les actualités d’Android 13. et la très légère personnalisation par Sony qui nous permet de conserver l’expérience Android la plus pure avec seulement certaines améliorations et adaptations.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre la notification OTA sur leur Xperia 10 IV, vous pouvez vérifier manuellement si la mise à jour est déjà disponible depuis les paramètres du téléphone lui-même. De plus, vous pouvez également télécharger le firmware complet depuis les serveurs de Sony à l’aide de l’outil XperiFirm, pour l’installer (ou plutôt le flasher) à l’aide de Flashtool ou de Newflahser.

Ce ne sont pas des processus compliqués et la garantie n’est pas perdue, mais comme toujours, nous vous recommandons d’aller d’abord chez xda-developers pour vous imprégner des procédures si vous voulez tout faire à la main, car vous devez être très sûr avant ce que nous allons faire ou courir le risque de se retrouver avec un beau presse-papiers cher… L’autre option est de simplement s’asseoir et d’attendre !