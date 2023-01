Les applications métavers sont prêtes à conquérir le monde

Pour le moment, le monde est encore en train de comprendre ce qu’est le métaverse. Cependant, l’industrie, en particulier les marques participantes, estime que le métaverse est l’avenir. Tout comme les téléphones portables, le métaverse peut changer notre façon de communiquer. De nombreuses marques s’impliquent dans le développement du métaverse car elles ne veulent pas être en reste. Pour cette raison, il existe déjà quelques applications métavers sur le marché. Selon un récent rapport de TrendForce, le marché de la 5G est en expansion et atteindra 14,5 milliards de dollars en 2023. De plus, les projections révèlent que la taille du marché atteindra 37 milliards de dollars d’ici 2026 avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %.

Le rapport affirme que la principale raison de la forte croissance est les applications métavers. Ces applications augmentent la demande de réseaux 5G. Selon le rapport, les applications 5G fonctionnent dans différents domaines. Ils travaillent principalement dans la technologie, mais aussi dans la fabrication, l’énergie, les soins médicaux, les voitures intelligentes, les transports publics et même l’électronique grand public.

Le rapport a également fait une ventilation des finances sur la base de la production de 37 milliards de dollars en 2026. En utilisant cette valeur, la fabrication industrielle représentera 32 % de la valeur globale de la production de l’application. Les applications médicales représenteront 15 % tandis que les voitures intelligentes, ainsi que les transports publics, représenteront 25 % de la production totale. Quant à l’électronique grand public, elle représentera 10 % de la production totale.

Metaverse a encore un long chemin à parcourir

Selon TrendForce, le Metaverse est un service d’application émergent. À l’heure actuelle, la plupart des marques du jeu en sont encore aux premiers stades de leur développement. De plus, les technologies telles que l’AR/VR et les opérations de détection ont encore besoin de temps pour se développer. De plus, l’industrie ne connaît pas exactement les besoins de l’application métaverse mais le développement est rapide. Il y a des projections selon lesquelles dans les 2 à 3 prochaines années, la croissance du métaverse sera explosive. En fait, le métaverse s’apprête à conquérir le monde. Les progrès du métaverse se concentrent sur la communauté, les jeux multi-joueurs, l’éducation, la formation par simulation, la construction, les réunions virtuelles, etc.

Les marques de télécommunications voient également des opportunités commerciales dans le métaverse. En ce moment, les grandes marques télécoms du monde entier s’intéressent subtilement au métaverse. Des sociétés comme Nokia, Ericsson et Huawei investissent actuellement dans le métaverse. La 5G ayant des liens avec le métaverse, il n’est pas surprenant que ces marques investissent. Huawei, Ericsson et Nokia sont les acteurs majeurs du développement des équipements de réseaux 5G. Ainsi, le métaverse signifiera de bonnes affaires pour ces marques.

Shanghai annonce le premier lot d’applications majeures du métaverse

La Commission municipale de l’économie et des technologies de l’information de Shanghai (SMCEIT) a récemment publié un «Avis sur la publication des scénarios d’application majeurs du métaverse de Shanghai 2022 » (ci-après dénommée la « Notification »). L' »Avis » souligne qu’afin de mettre en œuvre le « Plan d’action de la ville de Shanghai pour cultiver la nouvelle piste » Metaverse « (2022-2025) », SMCEIT a lancé la principale norme de scénario d’application Metaverse de la ville. Cette norme révèle la liste de ce que les principales applications doivent avoir.

Le SMCEIT a déclaré qu’après une sollicitation publique, un test par des experts et une clarification des besoins, il a formé un excellent centre de sélection autour des opérations commerciales, de l’enseignement en classe, du tourisme culturel, du divertissement de marque, de la fabrication intelligente, de la santé médicale et des villes numériques. En 2022, le premier lot de Shanghai de la liste des exigences des principaux scénarios d’application du métaverse a pris la route. La liste est maintenant publique pour solliciter des solutions auprès de grandes marques nationales et étrangères, de collèges et d’universités et d’instituts de recherche scientifique. C’est bien pour favoriser le lien entre l’offre et la demande.

À partir de la pièce jointe de l’avis, le premier lot de scénarios d’application majeurs de Metaverse à Shanghai en 2022 comprend sept catégories de scénarios. Ils comprennent la santé médicale, la ville numérique, l’enseignement en classe, l’exploitation commerciale, le divertissement de marque, le tourisme culturel et la fabrication intelligente.

L’Inde deviendra le troisième plus grand marché 5G au monde d’ici la fin de 2023

L’Inde est l’un des plus grands marchés technologiques au monde. En termes de téléphones portables, c’est le deuxième plus grand marché, derrière la Chine. Bien que ce marché soit vaste, ce n’est pas un marché phare, c’est-à-dire que ce n’est pas un marché où le produit phare prospère. Ainsi, l’adoption du réseau 5G dans cette région a été assez lente. Néanmoins, quelques mois après l’adoption publique de la 5G en Inde, elle se porte déjà très bien. Le dernier rapport d’Omdia souligne que la récession économique mondiale entraînera des problèmes sur le marché des télécommunications. Cependant, la demande de services de télécommunications restera élevée, ce qui contribuera à amortir l’impact sur l’industrie. La croissance mondiale des revenus des services mobiles devrait ralentir à 2,54 % en 2023 contre 3,78 % en 2021.

Omdia a déclaré que la prochaine vague de services 5G viendra des marchés à faible revenu. Bon nombre des réseaux 5G à venir se trouveront sur les marchés à faible revenu d’Afrique, d’Asie centrale et du Sud et d’Amérique latine. D’ici fin 2023, l’Inde devrait devenir le troisième marché mondial de la 5G en nombre d’utilisateurs.

Le rapport affirme également que le marché des télécommunications inaugurera une nouvelle vague de coopération. Les marques de télécommunications mettront probablement leurs ressources en commun pour obtenir un résultat utile commun. Avec la croissance modeste des revenus et les dépenses de réseau élevées, de nombreux acteurs du secteur pensent que les fusions et les accords d’achat sont indispensables pour réussir.

Dans le même temps, les opérateurs resserreront leur orientation commerciale. De nombreuses marques vont affiner leur orientation commerciale, ce qui peut les amener à céder des actifs et des activités non stratégiques. Certaines marques peuvent envisager de vendre ou de faire appel à des investisseurs pertinents.