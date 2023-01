MacBook Pro 2023 : les 5 principales raisons pour lesquelles vous devez passer au nouveau MacBook

Avant la fin de l’année 2022, nous partageons des rumeurs sur le lancement du nouveau MacBook Pro début 2023. Nous ne sommes qu’à la mi-janvier et Apple a déjà lancé le nouveau MacBook Pro 14 et le MacBook Pro 16.

Ces machines se situent au sommet des ordinateurs portables Apple qui ont jamais été fabriqués avec les puces de silicium haut de gamme d’Apple. Les nouveaux ordinateurs portables d’Apple sont équipés des puces M2 Pro et M2 Max d’Apple.

En un coup d’œil, le nouveau MacBook est livré avec des mises à niveau mineures des éditions précédentes lancées par Apple en 2021. Cependant, un test plus approfondi révélera des changements notables qui valent la mise à niveau de l’édition 2021. Nous avons examiné de plus près et trouvé 5 mises à niveau importantes qui rendent les nouveaux ordinateurs portables Apple dignes de ce nom. Ci-dessous, nous parlerons de ces 5 changements.

Chargeur MagSafe pour le nouveau MacBook Pro

Il y a des gens qui ne se soucient pas vraiment des changements internes. Ils veulent juste quelque chose d’unique par rapport à ce qu’ils utilisaient auparavant. Quelque chose pour leur rappeler qu’ils utilisent la dernière édition. En effet, même s’il peut y avoir des améliorations de performances, de nombreuses personnes le remarquent à peine. Surtout si votre ancien système est l’édition précédente directe.

Si vous faites partie de ceux qui veulent quelque chose qui vous rappelle sans cesse d’avoir la dernière édition, alors le nouveau MacBook Pro est fait pour vous. Apple est également au courant de ces utilisateurs, changeant ainsi la couleur du chargeur MagSafe de la version MacBook Pro Space Grey. Au départ, vous obtenez uniquement le chargeur MagSafe argenté, que vous ayez le MacBook Pro argenté ou gris sidéral.

Apple a changé cela maintenant dans le nouveau MacBook Pro. Maintenant, vous obtenez un chargeur MagSafe argenté pour le MacBook Pro argenté et gris pour le MacBook Pro gris sidéral.

Connectivité avancée

Nous savons tous à quel point Apple tarde en ce qui concerne certains types de technologies. La plupart d’entre vous, passionnés de technologie, ont peut-être déjà entendu parler des normes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, n’est-ce pas ? Eh bien, devinez quoi, Apple vient d’en entendre parler et l’a finalement implémenté dans le nouveau MacBook Pro. Le dernier Mac Mini comprend également le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Avec ces nouvelles normes de connectivité, vous n’aurez plus à vous soucier des problèmes de connectivité. Ces problèmes de connectivité apparaissent lorsque vous vous trouvez dans des zones à haute densité. Dans les zones à forte densité, vous vous rendez compte que votre connexion Wi-Fi peut être lente. Avec la nouvelle norme Wi-Fi 6E, vous n’aurez plus à vous en soucier. De plus, vous obtenez des connexions Bluetooth plus rapides et stables grâce au Bluetooth 5.3.

Meilleure prise en charge HDMI pour le MacBook Pro

Le nouveau MacBook Pro dispose de ports de connexion HDMI avancés par rapport aux éditions précédentes. Apple a monté HDMI 2.1 sur ces dernières éditions de ses ordinateurs portables. Avec le HDMI 2.1, le nouveau MacBook Pro peut désormais exécuter un affichage d’une résolution allant jusqu’à 8K à 60 Hz.

Meilleure autonomie de la batterie du nouveau MacBook Pro 16

Il est indéniable que les MacBook d’Apple ont toujours eu une bonne autonomie. Cependant, le nouveau MacBook Pro 16 pouces a porté cela à un tout autre niveau. Grâce aux puces M2 Pro et M2 Max puissantes et économes en énergie, le nouveau MacBook Pro 16 peut rester allumé pendant environ 22 heures avant que la batterie ne s’épuise. Ce nombre est le plus élevé que vous puissiez obtenir sur n’importe quel ordinateur portable MacBook.

Capacité de mise à niveau de mémoire supérieure

Apple comprend qu’ils ne peuvent pas satisfaire tous les utilisateurs, en particulier en ce qui concerne les configurations de mémoire. Ainsi, ils permettent aux utilisateurs de mettre à niveau leur RAM s’ils le souhaitent. Le seul inconvénient était que les utilisateurs ne pouvaient pas dépasser 64 Go dans les MacBook précédents.

Apple a ouvert la porte plus loin dans le nouveau MacBook Pro pour aller au-delà de 64 Go. Ils ont maintenant autorisé une mise à niveau de la RAM jusqu’à 96 Go, vous disposez donc de suffisamment d’espace pour la mise à niveau de la RAM à votre goût.

Emballer

À partir de ces cinq choix, vous pouvez clairement voir qu’Apple a choisi ces mises à niveau avec soin. Apple essaie de satisfaire les besoins de chaque utilisateur avec ces nouveaux ordinateurs portables. De ceux qui voulaient ressentir quelque chose d’unique, des anciens ordinateurs portables à ceux qui veulent une meilleure autonomie de la batterie. Même ceux qui veulent des capacités d’affichage HDMI 8K ont été pris en charge.

Quelle que soit la mise à niveau que vous souhaitez obtenir dans votre nouveau MacBook, je suis certain que vous devriez la trouver dans ces nouvelles machines de la société Cupertino.