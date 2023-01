Ce sont les marques de mobiles qui se vendent le plus en ce moment : la moitié du monde a un iPhone ou un Samsung

Samsung et Apple sont deux des rares marques à avoir grandi, avec lesquelles elles contrôlent déjà près de la moitié du marché mondial de la téléphonie mobile. Un marché qui, malheureusement, n’a pas le vent en poupe.

iPhone 14 et Samsung Galaxy S22

Le troisième trimestre 2022 a déjà montré très clairement que le marché mobile international ne relève pas la tête. Apple a tenu le rythme grâce aux ventes de l’iPhone 14, étant le seul à avoir progressé parmi les principaux fabricants. Samsung, en tant que plus grand fabricant d’Android, enregistrait une perte de 7,8 % par rapport à la même période en 2021.

Le dernier trimestre 2022 a confirmé cette tendance à la baisse, dans laquelle seuls Samsung et Apple sont épargnés, selon un rapport publié par Canalys. Dans l’analyse du dernier trimestre, il était déjà suggéré que cette crise allait durer un certain temps, certains experts parlant d’une reprise du marché d’ici 2024.

L’état précaire du marché

Les fabricants ont souffert tout au long de 2022 dans son intégralité, le dernier trimestre de l’année étant le pire en termes de ventes de la dernière décennie. Les vendeurs sont très prudents quant à l’augmentation des stocks, ce qui a également contribué à réduire le nombre d’unités expédiées.

Il est vrai que la période de Noël a permis de réduire quelque peu les stocks dans les entrepôts des fabricants et des vendeurs, mais malgré cela, les gammes basse et moyenne sont restées dans le marasme et la gamme haute a commencé à montrer des signes de faiblesse sur le marché.

Cela contraste fortement avec 2021, lorsque la demande battait son plein. 2023 pour l’instant ne s’annonce pas beaucoup mieux, et il semble que les constructeurs vont faire preuve de prudence face à l’année.

Apple et Samsung poursuivent leur croissance

Les experts de Canalys parlent d’une croissance nulle ou négligeable comme prévision pour le marché 2023. Les conditions devraient rester difficiles, même si l’inflation diminue progressivement.

Les régions qui seront les plus touchées seront les marchés saturés dominés par le haut et le moyen de gamme selon le cabinet d’analyse. L’Europe occidentale et l’Amérique du Nord en font partie. En revanche, la situation des fabricants en Chine pourrait s’améliorer un peu (même si elle sera encore difficile à court terme).

Malgré tout, la fin de 2022 nous laisse, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, une croissance positive des parts de marché pour Apple et Samsung. Ensemble, les deux marques représentent près de la moitié de la part du marché mondial des actions. Leur croissance par rapport à l’année est modeste, mais ils sont l’un des rares à ne pas chuter.

Quant au reste des marques, Xiaomi passe de 13% à 11% de part de marché, conservant la troisième position. OPPO suit quatrième, avec 10%. De son côté, vivo conserve une part de marché de 8 %. Les autres fabricants se partagent les 26 % restants.