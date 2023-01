Le nouveau casque de réalité mixte à 3 000 $ d’Apple est-il vraiment abordable ?

Selon rapports, Apple travaille sur un nouveau casque de réalité mixte abordable qui coûtera 3 000 $. Le casque devrait plaire aux consommateurs soucieux de leur budget en offrant un accès plus facile aux mondes de la réalité augmentée et virtuelle à la fois.

Ce casque Apple Mixed Reality abordable coûte toujours quatre fois le prix du casque Quest Pro avec lequel il est en concurrence, au prix de 3 000 $. En raison de son prix et de sa large gamme de fonctionnalités, le casque Quest Pro a été bien accueilli par les consommateurs. Il offre une expérience de réalité virtuelle impressionnante à seulement 400 $.

Notamment, les ingénieurs d’Apple veulent concevoir un casque économique. Le nouveau casque vise à concurrencer simultanément le Quest Pro. Et la société élabore des stratégies pour y parvenir en utilisant des composants moins chers. Mais je me demande toujours comment ce sera un gadget abordable au prix de 3000 $.

En quoi le casque de réalité mixte Quest Pro et Apple diffèrent-ils ?

Ce casque de réalité mixte aura un écran interne 4k pour chaque œil. Et son homologue moins cher aura en effet une faible résolution. Apple prévoit d’utiliser quelques caméras et processeurs lents. Ainsi, il n’y aura pas besoin de ventilateurs internes pour le refroidissement. Les utilisateurs peuvent avoir à définir leur champ de vision manuellement. Dans d’autres appareils, les moteurs effectuent cette tâche automatiquement.

Selon certaines rumeurs, Apple utiliserait sa puce sans fil H2 personnalisée dans son casque de réalité mixte, mais des rapports récents indiquent que le géant de la technologie pourrait reconsidérer sa stratégie. Le nouveau chipset devrait surpasser l’option d’origine et améliorer l’expérience utilisateur globale avec les produits VR.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le nouveau chipset permettrait au casque de réalité mixte d’Apple de se connecter de manière plus transparente aux appareils compatibles et de prolonger la durée de vie de la batterie de l’appareil. Plus tôt, des rumeurs suggéraient que la société visait à développer sa puce Bluetooth et Wi-Fi. Pour l’instant, Apple utilise des puces de Broadcom.

L’entreprise souhaite baisser son prix en concevant des puces en interne. Le casque de réalité mixte d’Apple en est encore à ses débuts. De plus, il doit développer un prototype fonctionnel. Les rapports révèlent que l’entreprise confie cette tâche au groupe de développement technologique de 1000 personnes. Par conséquent, Apple pourrait bientôt être en mesure d’annoncer sa percée avec des lunettes de réalité augmentée légères.

Comment fonctionnera le casque de réalité mixte Apple ?

Le prochain casque Apple Mixed Reality Headset fera entrer la société dans le monde de la réalité mixte. Ce casque sera un appareil de réalité mixte, combinant des capacités de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de suivi 3D.

Il superpose des images virtuelles dans des environnements du monde réel, permettant aux utilisateurs d’interagir simultanément avec des objets réels et virtuels. Le casque dispose d’une gamme de capteurs avancés qui suivent les mouvements de l’utilisateur dans l’espace 3D, tels que les mouvements des mains et de la tête.

Cela permet aux utilisateurs de contrôler les aspects de leur environnement plus naturellement que les contrôleurs traditionnels. De plus, le casque inclura une technologie de suivi oculaire pour détecter où un utilisateur regarde ou se concentre à un moment donné.

Dans cet esprit, et dans l’espoir de remplacer un jour les iPhones, la mission est de créer des lunettes AR. Apple a temporairement interrompu le développement de ses lunettes AR légères. On ne sait pas si les lunettes AR arriveront un jour sur le marché, mais je suis curieux de savoir comment sera la vie à cette époque. Apple a l’intention de faire une annonce plus tard cette année, nous devrons donc attendre jusqu’en juin 2023 pour la WWDC.