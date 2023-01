Un lauréat d’un Oscar a enregistré un court métrage avec un Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung a fait appel aux services d’un réalisateur oscarisé pour créer un court-métrage entièrement tourné avec un Samsung Galaxy S22 Ultra.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra a été utilisé pour tourner un court-métrage.

Apple s’est longtemps associé à des réalisateurs de films pour tenter de susciter l’intérêt pour les capacités de caméra de ses iPhones. L’année dernière, Samsung a participé au concours de films avec le Samsung Galaxy S21 Ultra, qui a été utilisé par le cinéaste Joe Wright pour filmer un court métrage.

Maintenant, comme Samsung lui-même l’a révélé dans une bande-annonce sur YouTube, la société a recruté les services du cinéaste oscarisé Charlie Kaufman pour tourner un court métrage avec un Samsung Galaxy S22 Ultra. À cela, il faut ajouter qu’hier encore, les nouveaux capteurs 200MP ISOCELL HP2 fabriqués par les Coréens ont été présentés.

Jackals & Fireflies, le nouveau court métrage tourné avec un téléphone Samsung

Comme nous l’avons dit, ce court métrage intitulé Jackals & Fireflies a été réalisé par le réalisateur Charlie Kaufman. Kaufman est célèbre pour des films comme Being John Malkovich ou Forget Me! et, comme nous l’avons souligné ci-dessus, il a tourné le court métrage uniquement avec un téléphone Samsung. Nous avons déjà commenté dans notre analyse du Samsung Galaxy S22 Ultra que la section appareil photo était merveilleuse, et la bande-annonce le confirme.

Rien que de l’aspect visuel que l’on peut voir dans la bande-annonce, beaucoup d’entre nous ne pourraient probablement pas conclure qu’il s’agit d’images prises avec un téléphone. Oui, c’est vraiment impressionnant.

Jackals & Fireflies raconte l’histoire d’une femme qui vit un changement radical dans sa vie. Dans la bande-annonce, vous pouvez voir plusieurs scènes dans lesquelles le protagoniste parle d’une personne, avec de la musique de piano en arrière-plan.

De nombreuses scènes ont été tournées dans des environnements sombres et, malgré le manque de bon éclairage, les images sont spectaculaires. Cependant, si vous faites un peu plus attention, vous pourrez apprécier la présence de bruit électronique. Même ainsi, ce que nous avons pu voir visuellement est formidable.

Aucune information n’est disponible sur la date de sortie du court métrage, mais il est très probable qu’il puisse être vu lors de la présentation du nouveau Samsung Galaxy S23 le 1er février.