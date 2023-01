La voiture de Xiaomi peut être vue, et cette fois avec son fondateur à bord

Xiaomi continue d’avancer dans le développement de sa première voiture. Aujourd’hui, on peut le voir en compagnie du fondateur de l’entreprise.

La voiture que Xiaomi utilise pour tester sa technologie de conduite autonome

Bien que ses détails nous parviennent petit à petit, il ne fait aucun doute que la voiture de Xiaomi est une réalité, et tôt ou tard elle finira par voir le jour. L’entreprise elle-même a clairement indiqué à plusieurs reprises son intention de lancer un véhicule électrique, et il n’y a pas si longtemps, nous pouvions déjà voir de quel type de voiture il s’agirait.

Maintenant, une fois de plus, celle connue sous le nom de « Xiaomi Car » a été vue (bien que camouflée) dans de nouvelles images d’espionnage, avec le fondateur de la société, Lei Jun, à bord.

Xiaomi teste déjà sa voiture électrique dans la neige

Une série d’images partagées via le réseau social chinois Weibo montre quelle serait la première voiture Xiaomi camouflée sous une série de protections qui empêchent de voir les détails de sa carrosserie. Cependant, en raison des formes et des dimensions, on peut voir que les deux unités testées correspondraient à la catégorie berline.

Les tests ont été effectués dans la neige, probablement pour tester les capacités du véhicule dans des conditions météorologiques extrêmes.

Cependant, la chose la plus curieuse à propos de ce test est que le PDG et co-fondateur de Xiaomi lui-même, Lei Jun, semble conduire l’une des unités. Il semble que le patron de l’entreprise soit très proche du développement de ce nouveau véhicule, et n’ait pas voulu rater l’essai.

La personne chargée de mettre en lumière les images a également révélé que la voiture était équipée de ce qui semble être un capteur LiDAR, très probablement utilisé pour prendre en charge un certain type de système de conduite autonome.

En ce sens, il ne faut pas oublier que Xiaomi développe depuis un certain temps son système de conduite autonome appelé Xiaomi Pilot Technology, qui pourrait faire ses débuts avec ce véhicule.

On s’attend à ce que la première voiture Xiaomi arrive sur le marché à un moment donné cette année et qu’elle soit mise en vente en Chine à partir de 2024.