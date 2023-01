Le fondateur de Nest crée une poubelle intelligente qui transforme les restes de nourriture en nourriture pour poulet

L’abonnement au service de poubelle intelligente est au prix de 33 $ par mois.

Le bac intelligent du moulin est capable de traiter les restes de nourriture et de les transformer en aliments pour poulets

Avant d’être racheté par Google, Nest était une startup axée sur la création d’appareils domestiques intelligents comme les thermostats. Elle a été fondée par Tony Fadell (inventeur de l’iPod) et Matt Rogers, et tous deux ont quitté l’entreprise peu de temps après l’acquisition de Nest Labs par Google. produits commercialisés par Nest.

Rogers, en effet, vient d’officialiser sa nouvelle entreprise sous le nom de Mill.Son premier produit est une poubelle de cuisine intelligente capable « d’éliminer les odeurs de cuisine, de réduire les déchets et d’avoir un impact positif ». Je mange? Transformer les restes alimentaires en aliments pour poulets qui seront ensuite utilisés dans les fermes.

Mill, la poubelle à 33 dollars par mois qui transforme les déchets en nourriture

Comme l’entreprise l’a annoncé dans un communiqué de presse, Mill propose un nouveau système capable de réduire le gaspillage alimentaire. Le principe de base de l’entreprise repose sur la valorisation des restes de nourriture qui finiraient normalement à la poubelle, et de les transformer en nourriture qui peut être envoyée dans les fermes pour nourrir les poulets.

Pour ce faire, la poubelle comprend un système capable de sécher et de rétrécir les restes de nourriture et d’éliminer les mauvaises odeurs pendant la nuit, les transformant ainsi en un produit final appelé « Food Grounds », riche en nutriments.

Une fois la poubelle complètement remplie (chose qui peut prendre plusieurs semaines selon l’entreprise et qui vous alertera par une notification grâce à sa connexion WiFi), l’utilisateur n’a plus qu’à prendre rendez-vous avec la poste pour envoyer la boite avec les restes de Mill.

Enfin, les restes sont envoyés aux fermes afin qu’ils puissent être utilisés comme ingrédient nutritif à ajouter à l’alimentation des poulets. Selon Mill, des travaux sont en cours selon différents processus réglementaires et scientifiques qui permettent d’utiliser ces restes en toute sécurité.

De l’entreprise, ils expliquent que pratiquement tous les aliments peuvent être jetés dans le bac du moulin pour être traités plus tard. Seuls les gros os, les coquillages, les grandes quantités de graisse, d’huile ou de liquide, les plantes et les fleurs, les médicaments et autres matériaux non organiques ne peuvent pas être utilisés.

Quant à la poubelle en question, elle a des dimensions de 68 x 40 x 38 centimètres, pèse 22 kilos et dispose d’un seau interne amovible de 11 litres. Son boîtier est en acier inoxydable avec un revêtement qui empêche l’accumulation de poussière et comprend un écran LED caché qui affiche des avertissements à l’utilisateur.

Le prix de l’abonnement est de 33 $ par mois ou 396 $ par an si payé annuellement, ou 45 $ par mois. Le forfait annuel inclut la poubelle, et en cas de recours au forfait mensuel, il faudra l’acheter séparément au prix de 754 $.

Actuellement, il est déjà possible de réserver un emplacement pour être parmi les premiers à recevoir la poubelle et s’inscrire au programme. Cependant, pour l’instant, il ne sera disponible qu’aux États-Unis.