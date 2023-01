La relation d’Apple avec la Chine « intenable » mais mettra 20 ans à se défaire

La relation d’Apple avec la Chine a été décrite comme « intenable », car la société fait face aux critiques des sénateurs des deux côtés de l’allée politique. Mais démêler cette relation prendra plus de 20 ans, selon un ancien ingénieur d’Apple chargé de trouver des moyens d’automatiser la production.

Il y a de bonnes nouvelles aujourd’hui, car plus d’une douzaine de fournisseurs clés d’Apple ont obtenu l’autorisation d’étendre leur travail en Inde, mais ironiquement, cela n’a fait que souligner la dépendance de l’entreprise vis-à-vis de la Chine…

Fond

Nous avons beaucoup écrit sur les risques de la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine, ainsi que sur les défis auxquels l’entreprise est confrontée pour y faire face.

La pandémie a rendu encore plus clairs les risques que l’entreprise ait la plupart de ses œufs de fabrication dans le même panier. On estime que les récentes perturbations liées au COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde ont coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

L’Inde est considérée comme le principal espoir d’Apple lorsqu’il s’agit de délocaliser la production hors de Chine. Un rapport de l’année dernière a suggéré qu’un quart de tous les iPhones pourraient être fabriqués en Inde d’ici 2025, et un autre cette semaine a indiqué que cela pourrait atteindre la moitié de tous les iPhones d’ici 2027.

Mais un nouveau rapport suggère que les relations d’Apple avec la Chine pourraient rester aussi étroitement liées que jamais pendant au moins deux décennies.

La relation d’Apple avec la Chine « intenable »

Les Financial Times rapporte qu’il y a une inquiétude bipartite qu’Apple soit effectivement obligé de faire les enchères du Parti communiste, et que cette situation ne peut tout simplement pas continuer.

Apple n’a pas simplement échoué à soutenir [protests by iPhone workers]; Lorsqu’il est apparu que les citoyens chinois utilisaient AirDrop pour partager des informations, la société a limité l’utilisation de l’outil de partage de fichiers, dans un mouvement considéré comme acquiesçant aux demandes de Pékin. Cela revenait à « faire ». les enchères » du parti communiste chinois, a déclaré le démocrate Mark Warner, président de la commission sénatoriale du renseignement. La société a des critiques de haut niveau dans les deux parties. Le sénateur républicain Josh Hawley a accusé Apple d’être si dépendante de la Chine qu’elle ne peut plus exprimer les valeurs américaines fondamentales. « Quand les communistes de Pékin disent à Apple de sauter, ils demandent ‘à quelle hauteur ? » Hawley dit. « La relation d’Apple avec la Chine est intenable, à la fois économiquement et moralement. »

Des avancées en Inde… mais avec des entreprises chinoises

Les tentatives d’Apple d’augmenter la production en Inde ont été stimulées par le fait que quelque 14 fournisseurs ont reçu l’autorisation du gouvernement d’étendre leurs opérations, rapporte Bloomberg. Mais le hic, c’est qu’il s’agit d’entreprises chinoises.

Plus d’une douzaine de fournisseurs chinois d’Apple Inc. reçoivent l’autorisation initiale de l’Inde pour se développer dans le pays, aidant les efforts du géant de la technologie pour diversifier son réseau d’assemblage au-delà de la Chine. L’assembleur d’AirPods et d’iPhone Luxshare Precision Industry Co. et une unité du fabricant de lentilles Sunny Optical Technology Group Co. font partie des entreprises qui ont obtenu l’approbation, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Les progrès sont également entravés par les tensions politiques entre l’Inde et la Chine, à la suite de violents conflits sur les frontières contestées entre les deux pays.

Alors que l’Inde approuve maintenant l’expansion de plusieurs fournisseurs chinois dans le pays, certains sont toujours rejetés, ont déclaré les sources. Apple a soumis une liste d’environ 17 fournisseurs aux autorités indiennes, et quelques-uns d’entre eux ont été refusés, au moins un en raison de liens directs avec le gouvernement chinois, a déclaré l’une des personnes.

« Cela prendra au moins 20 ans »

L’un des principaux obstacles à la relocalisation à grande échelle des lignes de production est que le processus d’assemblage final est encore très laborieux. Pas plus tard qu’hier, il a été révélé que les lignes de production d’iPhone nécessitent plus de 10 fois plus de travailleurs que les équivalents pour les téléphones Android des marques chinoises.

Apple travaille avec Foxconn depuis de nombreuses années sur l’automatisation de l’assemblage final, avec des rêves d’usines entières d’iPhone avec seulement une poignée de travailleurs – mais un ancien ingénieur chargé de ce projet dit que c’est dans au moins 20 ans.

« Apple ne peut pas se diversifier », déclare un ancien ingénieur d’Apple qui avait été chargé de trouver des moyens d’automatiser la production pour surmonter la hausse des coûts de main-d’œuvre. Cette personne affirme que le fabricant d’iPhone s’efforce de déplacer ses opérations hors de Chine depuis au moins 2014, mais avec peu de progrès à montrer. « La Chine va dominer la production de main-d’œuvre et de technologie pendant encore 20 ans.

Photo : Voyage en voiture avec Raj/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :