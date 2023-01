Oppo Find X6 et X6 Pro : plus de spécifications techniques sont révélées

Les Find X6 et X6 Pro, deux nouveaux smartphones haut de gamme d’Oppo, devraient être dévoilés le mois prochain. On en sait déjà un peu plus sur leur fiche technique avant leur introduction officielle.

Nous avons de nouvelles informations sur les écrans des prochains produits phares du fabricant chinois Oppo Find X6 et X6 Pro, divulgués sur la plateforme de médias sociaux chinois Weibo par le leaker Station de chat numérique. Voici ce que l’on sait des deux appareils, qui devraient utiliser des écrans sensiblement distincts comme les années précédentes.

L’écran incurvé AMOLED 1,5K de 6,74 pouces du Find X6 affiche une définition peu commune de 2772 x 1240 pixels. Outre des bordures assez petites, nous serons également autorisés à la gradation PWM à 2160 Hz. Ce qui est présent sur quelques smartphones haut de gamme.

L’Oppo Find X6 Pro semble promettre de fournir l’un des meilleurs écrans disponibles

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





La variante la plus chère, le Find X6 Pro, aura un panneau AMOLED QHD Plus avec une résolution de 3168 x 1440 pixels. Ce dernier serait légèrement plus grand, mesurant 6,8 à 6,9 pouces. L’ajout de la technologie LTPO, qui permet de régler dynamiquement la fréquence de l’écran en fonction du matériel présenté, sera sans doute le changement le plus important.

L’écran phare sera également capable d’une luminosité maximale de 1800 nits. C’est mieux que les 1750 nits du Galaxy S23 Ultra, qui sera lancé le 1er février. Mais un peu moins que les 1900 nits du Xiaomi 13 Pro.

Oppo a précédemment lancé ses Find X5 et Find X5 Pro en février, il est donc prévu que la nouvelle génération soit officiellement introduite le mois suivant. On devrait donc avoir une meilleure connaissance des deux appareils d’ici là. Nous anticipons spécifiquement de plus amples informations sur la capacité de la batterie. Ce qui est susceptible d’être de 5000 mAh, ainsi que sur une charge rapide. Ce dernier serait de 100 W, similaire au OnePlus 11 récemment sorti. Mais cette fois, la recharge sans fil sera disponible.