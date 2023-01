Samsung met à jour l’un de ses pliables Galaxy les plus vendus avec le correctif de sécurité de janvier

La mise à jour de sécurité de janvier atteint déjà Samsung Galaxy Z Fold3 dans plusieurs pays d’Amérique du Sud avec la version de firmware F926BXXS2DWA3.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 reçoit la mise à jour Android de janvier 2023

Samsung commence l’année de la même manière que la précédente : mettre à jour ses meilleurs téléphones avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir lancé la mise à jour Android de janvier sur 8 de ses terminaux les plus populaires, c’est maintenant au tour de l’un de ses Galaxy pliables les plus vendus, le Samsung Galaxy Z Fold3.

La mise à jour Android de janvier arrive sur le Samsung Galaxy Z Fold3

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier 2023 sur le Samsung Galaxy Z Fold3 dans diverses régions d’Amérique du Sud, dont l’Argentine, le Brésil, la Bolivie et l’Uruguay et il est prévu de l’étendre vers d’autres marchés tels que l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité atteint le Galaxy Z Fold3 dans les pays sud-américains susmentionnés avec la version de firmware F926BXXS2DWA3, qui inclut le correctif de sécurité de janvier 2023, qui vient corriger plus de 50 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, pour corriger un certain nombre de erreurs générales et pour améliorer les performances et la stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 est arrivé sur le marché à la mi-2021 avec Android 11, début 2022, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et à la fin de l’année dernière, il a reçu Android 13 avec One UI 5.

Le prochain Galaxy Fold résoudra enfin l’un des plus gros problèmes des pliables Samsung

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle a déjà atteint votre smartphone en accédant à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy Z Fold3 avec le dernier correctif de sécurité Android.