Xiaomi 13 bat le record de luminosité de l’écran des téléphones Android

Le géant chinois de la fabrication, Xiaomi, se porte plutôt bien sur le marché mondial de la téléphonie mobile. La société a fait une énorme déclaration sur le marché phare de la téléphonie mobile avec la série Xiaomi 12S. La série Xiaomi 13 poursuit la même tendance et s’en sort plutôt bien. Dans un article récent sur Weibo, Lei juin, le fondateur de Xiaomi, a souligné que l’écran du Xiaomi 13 a la luminosité la plus élevée du camp Android. Il affirme que l’effet d’affichage est très bon et que les utilisateurs ne manqueront de rien.

Selon les rapports jusqu’à présent, la luminosité maximale de la série Xiaomi 13 a atteint 1900 nits. La luminosité globale a atteint 1200 nits tandis que la consommation d’énergie de l’écran a été réduite de 22 %. Ce téléphone mobile est livré avec le dernier matériau d’écran E6 de Samsung. Plus précisément, le matériau E6 est le substrat d’écran de 6e génération vendu par Samsung. Pour les écrans OLED, le substrat lumineux est une technologie clé très importante. En effet, il détermine directement la qualité d’affichage de l’écran. Avant E6, il y avait des matériaux tels que E4 et E5. Plus le nombre est grand, plus le matériau est récent.

La luminosité de l’écran du Xiaomi 13 est bien supérieure à celle de la génération précédente

L’écran de substrat Samsung E6 utilisé par ce produit phare de Xiaomi a une luminosité maximale supérieure de 900 nits à celle du substrat E5. De plus, la luminosité est supérieure de 1100+ nits à celle de l’E4. De plus, le Xiaomi 13 a un design visuel à quatre côtés. Les trois bordures ne mesurent que 1,61 mm, le menton mesure 1,81 mm et le rapport écran/corps atteint 93,3 %.

En termes d’autonomie, le Xiaomi 13 s’est également considérablement amélioré. L’appareil est livré avec une grosse batterie de 4500 mAh. Selon les tests officiels, le Xiaomi 13 DOU a une autonomie de 1,37 jours, dépassant l’Apple iPhone 14 Pro Max, qui a une autonomie de 1,28 jours. Le Xiaomi 13 est ainsi devenu une nouvelle génération de monstres d’autonomie.