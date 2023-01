La Russie inflige une amende de plus de 17 millions de dollars à Apple pour avoir forcé les développeurs d’applications à utiliser son système de paiement

Le Service fédéral antimonopole russe (FAS) a infligé une amende de 1,2 milliard de roubles (environ 17,4 millions de dollars) à Apple parce qu’il abuse de sa position dominante. L’agence affirme qu’Apple insiste pour que les développeurs en Russie utilisent son système Apple Pay. Il considère qu’il s’agit d’une infraction grave. « Apple exige que les développeurs d’applications iOS russes utilisent l’outil de paiement de l’entreprise dans leurs applications », a déclaré le responsable dans un communiqué. L’entreprise doit payer l’amende (1177988700 roubles) dans les deux mois, ont indiqué des responsables.

Selon le FAS, les règles de l’App Store interdisent aux développeurs d’applications iOS d’informer les clients de la possibilité d’acheter des applications en dehors du magasin et d’utiliser d’autres méthodes de paiement. La société a demandé aux développeurs de supprimer les backlinks référentiels et de modifier les fonctionnalités de l’application. De cette façon, il ne pourra pas diriger les inscriptions vers des sites externes. Si l’application ne respecte pas cette politique, Apple n’autorisera pas l’application à être dans son App Store.

La société américaine a interdit aux développeurs russes d’informer les acheteurs d’applications sur l’App Store des méthodes de paiement alternatives, selon le régulateur. En juillet de l’année dernière, un tribunal de Moscou a condamné Apple à une amende de 2 millions de roubles (environ 29 000 dollars) pour avoir refusé de localiser les données russes. Le FAS a jugé qu’Apple avait violé les lois antitrust à l’été 2022 pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché. Le FAS affirme que l’amende prendra la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires. Selon les responsables du FAS, l’amende représentera entre 0,01 et 0,15 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en Fédération de Russie. FAS note que le montant de la pénalité de chiffre d’affaires sera distribué après l’enquête.

Les iPhones fabriqués en Inde représenteront 50% en 2027

À l’heure actuelle, presque tous les iPhones que nous avons sur le marché sont produits en Chine. Cependant, avec la tension croissante entre les gouvernements américain et chinois ainsi que les problèmes (COVID et autres) en Chine, Apple a cherché des pays de production alternatifs. L’entreprise tente de renforcer sa chaîne d’approvisionnement. L’Inde, le Vietnam et le Brésil sont les régions les plus prometteuses pour devenir les prochains centres de fabrication d’Apple. Le gouvernement indien fait pression pour les produits Made In India. Selon certaines informations, l’Inde produira de nombreux iPhones dans les années à venir.

Selon des rapports, plus de 50% des iPhones qui seront expédiés dans le monde seront produits en Inde d’ici 2027. Cela provient des dernières prévisions de DigiTimes concernant la production d’iPhone d’Apple. Ce chiffre est plus agressif que les prévisions précédentes de JPMorgan selon lesquelles l’Inde assemblerait 25% des iPhones du monde d’ici 2025.

L’analyste de DigiTimes, Luke Lin, a déclaré : « Compte tenu de l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement, Apple doit diversifier les risques. La vitesse de migration de la chaîne d’approvisionnement vers l’Inde augmentera encore à l’avenir ». L’Inde a dépassé le Royaume-Uni l’année dernière pour devenir la cinquième économie mondiale. À l’heure actuelle, des équipementiers tels que Foxconn et Pegatron ont assemblé des iPhones et d’autres produits pour Apple en Inde. L’analyste prédit que l’Inde représentera 25% de la capacité de production totale d’iPhone d’ici la fin de 2023 et jusqu’à 40% d’ici 2025.

L’Inde contre la Chine

Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport à la part actuelle de moins de 5 %. Selon le South China Morning Post, cela amènera les niveaux de production de l’Inde à égalité avec ceux de la Chine continentale.

La Chine, qui a produit 85% des iPhones du monde l’année dernière, risque de perdre sa domination en tant que centre de fabrication des appareils d’Apple, ont déclaré des analystes. Il s’attend à ce que l’Inde et le Vietnam soient les « plus grands bénéficiaires » des efforts d’Apple pour déplacer une plus grande partie de sa chaîne d’approvisionnement de fabrication hors de Chine.

Bien sûr, ce processus ne sera pas si rapide. Même selon les prévisions de l’analyste, l’Inde ne pourra occuper au maximum que 50% de la capacité de production d’ici 4 à 5 ans. Les analystes estiment que le processus de transfert des lignes de production d’Apple sera très difficile. La raison n’est pas seulement la difficulté d’établir des lignes de production d’iPhone. Par exemple, d’autres pays manquent d’un nombre suffisant de jeunes travailleurs de qualité et des infrastructures fournies par le gouvernement. Ce qui est plus difficile, c’est qu’il est difficile de rassembler suffisamment de chaînes d’approvisionnement Apple.

Si l’on prend comme exemple la liste des principaux fournisseurs annoncée par Apple en octobre dernier, 98 % des matériaux, modules et pièces achetés pour ses lignes de production ont été fournis par 190 fournisseurs. Sur ce nombre, 91 étaient des entreprises chinoises, représentant environ 47,9 %. Sur les 190 fournisseurs au total, 150 (y compris les entreprises à capitaux étrangers) ont installé des usines sur le continent, ce qui représente environ 79 %.

Si la chaîne d’approvisionnement ne peut pas être concentrée autour de la chaîne de production, les coûts tels que le fret, les tarifs et les erreurs de temps augmenteront fortement. C’est une situation difficile à accepter pour Apple, et c’est aussi un facteur clé qui rend difficile pour les grands équipementiers de transférer rapidement leurs bases de production.

Apple inclura un câble de charge MagSafe avec le nouveau MacBook Pro

Apple a officiellement lancé récemment une nouvelle génération de modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le prix de départ de cet appareil en Chine est d’environ 15 999 yuans (2 362 $). Les nouveaux modèles de MacBook Pro ont de nombreux changements notables, tels que les puces M2 Pro et M2 Max, jusqu’à 96 Go de mémoire, et HDMI et Wi-Fi 6E, etc. De plus, l’Apple MacBook Pro 2023 a également un détail incroyablement petit – le câble de charge MagSafe.

En fait, Apple n’a annulé l’utilisation du Port de charge MagSafe sur le MacBook en 2016 et est depuis passé au port USB-C. Cependant, lorsqu’Apple a lancé les nouvelles séries de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces en 2021, il a de nouveau ramené le port de charge magnétique MagSafe.

Avec l’arrivée du MacBook Pro 2023 aujourd’hui, Apple fournit également des câbles de charge MagSafe de couleurs correspondantes pour la série MacBook Pro. Ainsi, si vous choisissez d’acheter un MacBook Pro en gris sidéral, vous obtiendrez un câble gris sidéral. Si vous achetez la version argentée, vous obtiendrez un câble de données argenté.