Après quatre mois, iOS 16 a encore beaucoup de bugs

Quelques semaines après le lancement du système iOS 16, plusieurs bugs ont été signalés dans ce système. À l’époque, c’était explicable car un nouveau système devrait venir avec de nombreux bugs. Cependant, quatre mois plus tard, il semble que les choses empirent. Quatre mois après son lancement, les utilisateurs signalent toujours qu’il existe encore un grand nombre de bugs dans iOS 16. Certains de ces problèmes incluent des fenêtres contextuelles de clavier lentes, des redémarrages aléatoires, des problèmes d’interface utilisateur, des blocages de caméra, etc.

Apple a publié iOS 16 en septembre de l’année dernière et a depuis publié plusieurs mises à jour de suivi pour corriger les bugs et fournir des correctifs de sécurité. La dernière mise à jour du système d’exploitation est iOS 16.2 qui a été publiée le 13 décembre. iOS 16.2 apporte une nouvelle application Infinity Notes qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à l’affichage tout temps de l’iPhone 14 Pro, ainsi que de nouveaux widgets d’écran de verrouillage, prise en charge de l’Inde 5G , et plus. Selon les rapports des utilisateurs, en plus des dernières fonctionnalités, cette mise à jour apporte également de nombreux bugs et problèmes système.

Sur Twitter, Reddit, les forums MacRumors et le site Web d’assistance officiel d’Apple, les utilisateurs ont signalé avoir rencontré un nombre inhabituellement élevé de bugs et de mauvaises performances système après la récente mise à jour d’iOS 16. Selon les utilisateurs, les problèmes vont des problèmes de recherche Spotlight aux claviers qui n’apparaissent pas dans les applications, en via l’épuisement rapide de la batterie, le gel des applications de l’appareil photo, les problèmes de mode de mise au point, les bugs de l’application Apple Music, les accessoires HomeKit qui ne fonctionnent pas et les problèmes CarPlay.

Les bugs iOS 16 continuent d’augmenter

Sur Reddit, les utilisateurs signalent que l’application peut se bloquer après l’ouverture ou se bloquer complètement pendant son utilisation. « Cela a commencé à se produire après la mise à jour vers iOS 16.2. Les utilisateurs affirment que ce crash se produit avec n’importe quelle application. Si l’application ne plante pas, elle se bloquera pendant quelques secondes. Les utilisateurs se plaignent que ces plantages ou blocages se produisent régulièrement.

Les utilisateurs ont également signalé que des problèmes avec l’application Home persistaient après la mise à jour iOS 16.2. Une nouveauté de cette mise à jour est une refonte de l’architecture de l’application Home. Apple a annoncé la nouvelle architecture en juin, promettant des performances HomeKit plus rapides et plus fiables. Cependant, après la sortie de la nouvelle application, les utilisateurs ont signalé qu’il y avait un problème avec la pièce jointe qui ne fonctionnait pas. Cela a forcé Apple à retirer la mise à jour en décembre, mais ce problème existe toujours dans iOS 16.2.

Les rapports des utilisateurs suggèrent que le problème ne se limite pas à un modèle d’iPhone en particulier. Le rapport révèle que même les utilisateurs des derniers iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont les plus touchés. Il y a toujours un problème de longue date où les utilisateurs glissent vers le haut pour fermer une application et il y aura des retards. iOS 16.2 est sorti le mois dernier après avoir été testé avec des développeurs et des testeurs publics depuis octobre. Au cours de la période de test en octobre, novembre et décembre, Apple a publié cinq mises à jour qui corrigeaient les bugs et les problèmes signalés par les testeurs. Étant donné que certains utilisateurs ont rencontré de nombreux bugs sur iOS 16.2, Apple pourrait publier iOS 16.2.1 pour résoudre ces problèmes avant de publier iOS 16.3 dans quelques semaines.

La croissance du taux d’installation ralentit

Après la sortie du système iOS 16 en septembre, le taux de croissance de l’installation du système iOS 16 a été bon. Cependant, après seulement quatre mois, il semble que le rythme d’installation ralentisse. Tout au long du mois de décembre de l’année dernière, il y a eu une baisse significative de l’installation de ce système. Ce ralentissement devrait avoir des liens avec plusieurs problèmes avec le système iOS 16. C’est probablement la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas passer au nouveau système.

16 semaines complètes après sa sortie, l’adoption d’iOS 16 a finalement atteint 70 % le 1er janvier 2023, selon Mixpanel. Le taux d’adoption du nouveau système a atteint 66 % à la mi-novembre. Autrement dit, il n’a augmenté que de 4 % sur l’ensemble du mois de décembre. Les données de Mixpanel révèlent également que dans les premières semaines après la sortie, le nombre d’installations d’iOS 16 a augmenté, mais cela n’a porté le taux d’adoption qu’à environ 40 % du total. À la mi-novembre, peu de temps après la sortie de la version 16.1.1, il y a eu une deuxième poussée. Cette deuxième poussée a porté le taux d’adoption total à environ 66 %. Après cela, la vitesse a ralenti et le taux d’installation du système est passé de 66% à 70% après plus d’un mois.

Taux d’adoption d’iOS 16 en trois phases

Nous pouvons voir que la montée en puissance de l’adoption du système iOS 16 s’est faite en trois étapes. L’un est celui des premiers installateurs, qui souhaitent effectuer la mise à jour le plus rapidement possible. Les utilisateurs de la deuxième étape sont plus prudents et ne mettent pas à niveau tant que le bug n’a pas été éliminé en mettant à niveau plusieurs versions. Ensuite, il y a le dernier groupe d’environ 40 % qui ne semble pas se soucier beaucoup de la nouvelle version d’iOS.

Selon certains analystes, l’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs ne sont pas enthousiasmés par la mise à niveau du nouveau système iOS est que l’ancien système iOS est déjà un système d’exploitation relativement mature. Ils affirment qu’il possède déjà toutes les fonctions dont la plupart des utilisateurs d’iPhone ont vraiment besoin. iOS 16 apporte quelques améliorations bienvenues, mais pas de changements particulièrement significatifs. Ainsi, de nombreux utilisateurs ne ressentent pas le besoin de mettre à niveau.

De plus, une autre raison pour laquelle les utilisateurs ne mettent pas à niveau le système iOS est Pommes la faute. Il existe encore de nombreux bugs dans iOS 16. Les utilisateurs craignent que la mise à niveau vers le nouveau système n’affecte l’utilisation des téléphones mobiles. De plus, de nombreux utilisateurs pensent que la mise à niveau vers le nouveau système ralentira le téléphone mobile. Bien que ce ne soit pas nécessairement vrai, de nombreux utilisateurs le pensent et c’est ce qui compte.

Avez-vous déjà mis à jour vers iOS 16 ? Rencontrez-vous des problèmes avec le système ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.