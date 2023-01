Apple développerait un casque de réalité mixte moins cher et reporte les lunettes AR

Apple n’a pas encore annoncé son premier casque de réalité mixte, mais nous avons déjà entendu de nombreuses rumeurs sur les plans à long terme de l’entreprise en ce qui concerne ce nouveau produit. L’informationqui a fourni de nombreux détails sur le nouveau casque AR/VR d’Apple, a rapporté mardi que les ingénieurs d’Apple travaillaient déjà sur une version plus abordable du nouvel appareil.

Le casque AR/VR d’Apple pourrait avoir une version moins chère

Des sources proches du dossier ont déclaré au rapport que même si le premier casque AR/VR d’Apple n’a pas encore été annoncé, la société est déjà préoccupée par son prix. Les rumeurs précédentes suggèrent que le prix du casque de première génération pourrait atteindre 3 000 dollars.

Pour s’assurer que davantage de personnes puissent avoir accès à ces technologies, Apple prévoit déjà une version moins chère de l’appareil. Le prix exact n’est pas clair, mais les sources du rapport affirment qu’Apple souhaite que cette version plus abordable du casque coûte à peu près le même prix qu’un iPhone. Actuellement, le prix de la gamme iPhone 14 varie de 800 $ à 1 600 $.

Même ainsi, la société prévoit toujours de lancer le premier casque à un prix beaucoup plus élevé afin de «tester les limites» du prix que les consommateurs sont prêts à payer pour un tel produit. Mais ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une version moins chère du nouveau casque de réalité mixte d’Apple.

L’année dernière, l’analyste Ming-Chi Actu avait déjà signalé qu’Apple avait exploré l’idée d’introduire une version plus abordable du nouveau produit en 2025. Actu a également affirmé qu’Apple introduirait la deuxième génération du casque premium en 2025. Cependant, on ne sait pas quelles seront les différences entre les deux modèles.

Apple suspend son projet de lunettes AR

En plus du nouveau casque de réalité mixte, Apple travaille également sur de nouvelles lunettes AR. Contrairement au casque, les lunettes n’auraient pas de fonctionnalités VR immersives car elles se concentreraient sur des tâches de base comme l’affichage de notifications. Cependant, les plans d’Apple à ce sujet ont peut-être également changé.

Bloomberg’s Mark Gurman a annoncé aujourd’hui que la société avait suspendu indéfiniment le développement de ses lunettes AR. Bloomberg affirme également qu’Apple veut maintenant se concentrer sur la sortie d’une version moins chère de son casque d’ici 2025. Gurman dit qu’Apple prévoit toujours de dévoiler la première génération de son casque de réalité mixte dans le courant de l’année.

Le casque de réalité mixte de première génération d’Apple devrait présenter une « configuration innovante à trois écrans » avec deux panneaux Micro-LED 4K. Ces écrans haute résolution devraient offrir une expérience super immersive par rapport aux appareils concurrents.

L’appareil disposera également de capteurs avancés, tels que plusieurs caméras et un scanner LiDAR pour détecter l’environnement. En plus de la détection des gestes de la main, des rumeurs suggèrent que le casque comportera également un suivi avancé des yeux, la reconnaissance de l’iris, le contrôle vocal, la détection de la peau et la détection des expressions faciales.

En ce qui concerne le design, des croquis divulgués ont révélé que le casque d’Apple aura des éléments de design inspirés des AirPods et de l’Apple Watch. Certains analystes s’attendent à ce qu’Apple expédie 10 millions d’unités de ses appareils AR/VR d’ici 2026.

