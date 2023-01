Ces 3 téléphones Xiaomi renaissent et peuvent désormais être mis à jour vers Android 13 grâce à LineageOS 20

La communauté Android continue de montrer des signes de potentiel, et fait revivre ces trois téléphones abandonnés par Xiaomi : Poco X3, Mi 6 et Mi MIX 2.

L’attrayant Xiaomi Mi MIX 2 fait partie de ceux dotés de LineageOS 20 et Android 13.

Alors que Xiaomi poursuit ses plans de mise à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13, la vérité est que bon nombre de ses appareils pas si anciens ont été abandonnés et sans support officiel dans les versions précédentes d’Android et de la personnalisation MIUI appréciée. .

Sûrement un problème connu et dérivé de la multiplicité des appareils du géant chinois, dont les développeurs seraient évidemment débordés s’ils voulaient maintenir le support de tout leur grand nombre d’appareils y compris toutes leurs sous-marques.

Quoi qu’il en soit, comme nous l’ont dit nos collègues de 9to5Google, nous avons de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de certains des téléphones les plus emblématiques de Xiaomi ces derniers temps, et c’est que malgré le fait que nous les avons un peu oubliés, dans L’Android La scène continue de fonctionner et vient de relancer trois téléphones Xiaomi avec une mise à jour vers Android 13.

Le haut de gamme 2022 par excellence de Xiaomi est déjà mis à jour vers MIUI 14

Évidemment, nous ne parlons pas de logiciel propriétaire ou de personnalisation MIUI, mais plutôt du projet LineageOS qui est développé directement sur la base du projet Open Source Android et atteint sa version 20 avec Android 13.

En fait, bien que l’expérience soit similaire à ce que vous attendez de n’importe quel mobile Pure Google, vous trouverez des surprises telles qu’une nouvelle application d’appareil photo par défaut, appelée « Aperture » et offre des fonctionnalités supplémentaires.

Plus précisément, les téléphones Xiaomi déjà abandonnés et désormais dotés de LineageOS 20 sont les suivants :

Comme vous le verrez, certains des plus réussis de ces dernières années en font partie, comme l’emblématique Mi MIX 2, et c’est qu’évidemment la scène a tendance à se concentrer sur les téléphones mobiles à forte demande et de nombreux utilisateurs enregistrés dans leurs communautés.

En fait, flasher vos appareils n’est pas quelque chose que nous recommanderions au moins à un utilisateur de base, mais si vous allez sur les forums xda-developers, vous trouverez toutes les informations, guides et support pour le faire en toute sécurité, et ce sera aussi le La seule façon de redonner vie à vos smartphones avec la dernière version stable d’Android.

N’oubliez pas qu’une fois LineageOS 20 installé, vous devez également installer Google Apps manuellement, y compris le Play Store, car ce type de développement (par la réglementation Google) ne peut désormais pas inclure ses packages d’applications propriétaires de manière native. Ce n’est pas quelque chose de compliqué du tout et les packages sont inclus avec les téléchargements de la ROM.

Toutes les informations dans chaque cas, nous les avons laissées liées dans la liste du haut !