Twitter continue de manquer de respect aux développeurs avec une explication faible sur les clients tiers qui ne fonctionnent pas

Les utilisateurs et les développeurs des clients tiers de Twitter ont été surpris la semaine dernière lorsque de nombreuses applications populaires comme Tweetbot ont cessé de fonctionner à l’improviste. Depuis, pas même Twitter ou son nouveau propriétaire Elon Musk (qui aime beaucoup parler sur le réseau social) ne se sont penchés sur cette question. Aujourd’hui, Twitter continue de manquer de respect aux développeurs, cette fois avec une faible explication de ce qui se passe avec son API.

Twitter dit changer les règles de son API

Dans un nouveau tweet posté à l’officiel Profil de développeur Twitter, qui se concentre sur la fourniture d’informations utiles aux développeurs travaillant avec l’API Twitter, la société a déclaré qu’elle « appliquait ses règles d’API de longue date ». En conséquence, il reconnaît que certaines applications « ne fonctionnent pas ».

La déclaration ne dit pas quelles règles sont modifiées et pourquoi la société n’a pas informé à l’avance les développeurs de clients tiers de Twitter de ce changement.

Vers 23 h HE le 12 janvier, de nombreux utilisateurs de Twitter ont remarqué que des clients tiers renvoyaient des messages d’erreur liés à l’API Twitter. Cette panne généralisée se produit dans toutes les applications tierces, y compris Tweetbot, Twitterrific, Fenix, Talon et bien d’autres sur iOS, macOS, Android et Windows.

Au début, il n’était pas clair si le problème avait été causé par une panne temporaire ou par une décision intentionnelle. Bien que rien n’ait été dit par Twitter, L’information entendu de sources travaillant sur Twitter que l’accès à des applications tierces a été intentionnellement suspendu. Les développeurs ont découvert plus tard que la société avait interdit l’accès à l’API pour des clients spécifiques tels que Tweetbot et Fenix, car d’autres applications moins populaires continuaient de fonctionner.

Malheureusement, la déclaration d’aujourd’hui de Twitter ne change rien pour les utilisateurs et les développeurs, qui ne savent plus si c’est la fin de leurs applications ou non.

Twitter applique ses règles d’API de longue date. Cela peut entraîner le dysfonctionnement de certaines applications. – Dev Twitter (@TwitterDev) 17 janvier 2023

Avis de Netcost-security.fr

Ce que Twitter fait aux développeurs est tout simplement irrespectueux. Twitter a été construit autour de clients tiers, et même l’application iOS officielle n’existe aujourd’hui que parce que Twitter a acquis Tweetie (une application Twitter tierce pour iPhone) en 2010. Il existe aujourd’hui de nombreux développeurs qui consacrent leur travail à la création d’excellents tiers. clients pour Twitter, et maintenant ils risquent de perdre leur emploi.

La situation est d’autant plus irrespectueuse envers les développeurs que l’API Twitter n’est pas gratuite. En fait, les développeurs doivent payer pour l’utiliser dans des applications à grande échelle. Et bien que Twitter n’en ait pas dit un mot, la raison semble assez claire.

Depuis que Musk est devenu propriétaire de Twitter, il essaie désespérément de trouver des moyens de réduire les coûts et d’augmenter les revenus de l’entreprise – dont les principaux revenus proviennent de la publicité. Et contrairement à l’application Twitter officielle, les applications tierces ne montrent pas de publicités aux utilisateurs. En d’autres termes, il semble que Twitter veuille obliger les utilisateurs à utiliser son application officielle afin qu’ils puissent voir des publicités.

Twitter peut changer tout ce qu’il veut, et les utilisateurs ont également la possibilité de continuer à utiliser le réseau social ou non. Mais faire cela au milieu de la nuit sans en informer les nombreux développeurs qui seraient concernés par cela est tout simplement ridicule. En fin de compte, il semble Musk devrait apprendre de ses propres tweets.

