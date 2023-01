Google Pixel Fold : un prototype divulgué révèle plus de détails sur le premier pliable de Google

Google travaille sur son Pixel Fold, et un premier prototype filtré nous permet de voir à quoi ressemblerait le nouveau dispositif de pliage du « big G ».

Le prototype prétendument divulgué du Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Google

À moins d’un changement soudain de plans, Google devrait présenter son premier smartphone pliable dans le courant de 2023. Celui connu sous le nom de Pixel Fold devrait arriver à l’événement matériel d’automne que l’entreprise organise chaque année depuis 2016, qui servira de scène. pour montrer au monde la nouvelle génération d’appareils Pixel, menée par le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

En attendant, les fuites et les rumeurs sur le Pixel Fold ne nous laisseront pas de répit. Aujourd’hui, le célèbre youtubeur Dave2D nous a montré ce que serait un premier prototype du smartphone pliable de Google, qui sert à révéler quelques informations supplémentaires sur l’appareil.

Écran extérieur de 6,79 pouces et seulement 5,7 millimètres d’épaisseur

Le youtubeur précité aurait pu mettre la main sur un modèle du Google Pixel Fold destiné à servir de moule pour la fabrication de housses de protection pour le véritable appareil. Par conséquent, les dimensions de la maquette sont censées être identiques à celles du Pixel Fold.

De plus, l’apparence de la maquette correspond aux dernières fuites concernant la conception du téléphone. En ce sens, il a été révélé que son épaisseur ne serait que de 5,7 millimètres, soit environ 0,6 millimètres de moins que l’un des modèles de référence de ce segment, le Samsung Galaxy Z Fold 4.

En revanche, il est indiqué que l’écran externe de l’appareil aurait une diagonale de 5,79 pouces, avec un format un peu plus large et moins allongé que celui des autres modèles concurrents. D’une certaine manière, son apparence rappelle celle de l’OPPO Find N2 Fold. En fait, on suppose que le Pixel Fold utiliserait un mécanisme de charnière très similaire à celui utilisé par OPPO dans son dernier smartphone pliable.

Sur son écran interne, on parle de marges entre 5 et 6 millimètres d’épaisseur autour de l’écran. De plus, la caméra selfie sera intégrée au cadre, et ne sera pas cachée sous l’écran comme sur les autres modèles.

Google aurait également fourni à l’appareil des haut-parleurs stéréo situés sur les bords supérieur et inférieur du corps de l’appareil, et la disposition du module de caméra arrière, composé de trois capteurs, peut être vue plus en détail.

La maquette ne révèle pas beaucoup plus de détails sur l’appareil, bien que grâce à des fuites récentes, nous ayons déjà pu apprendre d’autres informations sur le Pixel Fold, comme l’utilisation d’un écran interne de 7,69 pouces de diagonale capable d’atteindre une luminosité de jusqu’à 1200 nits. , ainsi que l’inclusion du processeur Google Tensor G3 de nouvelle génération.