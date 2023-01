Essayez MIUI 14 sur votre mobile Xiaomi avant tout le monde : vous pourrez ainsi vous inscrire au programme Mi Pilot

Xiaomi a ouvert le programme Mi Pilot qui vous permet de tester à l’avance MIUI 14 sur certains téléphones Xiaomi.

MIUI 14 est la dernière version du logiciel de la société chinoise, dont le déploiement va bientôt commencer parmi les mobiles de la marque

Après avoir déjà mis à jour certains de ses derniers téléphones vers MIUI 14 en Chine, Xiaomi a l’intention de commencer bientôt à déployer la mise à jour sur le marché mondial. À ce jour, les modèles de la série Xiaomi 12 sont déjà compatibles avec la nouvelle version, et on s’attend à ce qu’un plus grand nombre d’appareils prennent bientôt en charge la nouvelle version.

Mais avant de déployer la mise à jour, Xiaomi souhaite offrir aux utilisateurs plus avancés la possibilité de tester MIUI 14 sur leurs appareils. Pour ce faire, il a activé le programme Mi Pilot qui offre un accès à la nouvelle version à l’avance.

My Pilot recherche des participants: vous pouvez donc vous inscrire pour essayer MIUI 14

Comme expliqué dans XiaoMIUI, Xiaomi a commencé à rechercher des participants pour le programme Mi Pilot basé sur MIUI 14. Ceux qui décident de rejoindre le programme et qui sont sélectionnés auront la possibilité de tester une version bêta de MIUI 14 sur leurs appareils, avant le arrivée de la version finale.

Le programme est destiné aux utilisateurs d’appareils Xiaomi avec MIUI Global ROM. Pour vous inscrire, il vous suffit d’accéder à la page d’inscription de Mi Pilot et de remplir le formulaire.

Il existe une série d’exigences que les utilisateurs doivent remplir s’ils souhaitent s’inscrire. Il faudra toutes les remplir :

Vous devez posséder et utiliser le smartphone mentionné dans le formulaire

Le téléphone doit être associé au même identifiant Xiaomi qui a été utilisé pour remplir le formulaire

Doit avoir une tolérance aux problèmes et être disposé à coopérer avec les ingénieurs sur les problèmes rencontrés

Vous devez avoir la capacité de récupérer le téléphone si le flash échoue et être prêt à prendre des risques si la mise à jour échoue

Le demandeur doit avoir plus de 18 ans

D’autre part, il convient de mentionner que ceux qui ont déjà participé au programme MIUI 13 Mi Pilot n’auront pas besoin de postuler à nouveau en remplissant le formulaire: ils seront éligibles pour recevoir MIUI 14 Beta sans avoir à faire quoi que ce soit d’autre.

mon pilote

Quels mobiles sont pris en charge ?

Bien que nous ayons déjà une liste de téléphones Xiaomi, Redmi et POCO avec la mise à jour confirmée vers MIUI 14, tous les appareils ne sont pas inclus dans ce programme. Pour participer, il sera nécessaire d’avoir l’un des modèles suivants :

Appareils Xiaomi Mi inclus dans Mi Pilot

Xiaomi 12t pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

tablette Xiaomi 5

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11t pro

Xiaomi 11T

Xiaomi mi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi mi 11

Xiaomi Mi 10T / Pro

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Appareils Xiaomi Redmi inclus dans Mi Pilot