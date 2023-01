Elon Musk gagne – l’ancien membre du personnel de Twitter abandonne le costume à cause de ce qu’il a signé

Après le rachat officiel de Twitter par Elon Musk, il a licencié pas moins de 3 500 employés de Twitter. Ces anciens employés poursuivent maintenant l’entreprise en justice dans différentes régions. Bien qu’Elon Musk ait payé une sorte de compensation à l’ancien personnel, certains ne l’ont pas acceptée. Certains anciens membres du personnel affirment même que ce que Musk propose est illégal. Aujourd’hui, Elon Musk a obtenu un avantage dans l’une des nombreuses affaires judiciaires auxquelles il doit faire face. Cinq membres du personnel de Twitter licenciés ont été contraints d’abandonner leur recours collectif contre l’entreprise. Le juge leur a demandé de soumettre des demandes individuelles à l’arbitrage.

Vendredi, le juge de district américain James Donato a statué en faveur de Twitter, affirmant que les contrats de travail des anciens employés contenaient des accords d’arbitrage signés. L’accord stipule clairement que les employés engageraient des litiges juridiques contre l’entreprise par le biais de l’arbitrage plutôt que des tribunaux. Il comprend également une renonciation au recours collectif.

« Twitter a fourni des copies des accords signés, qui étaient clairs et visibles », a écrit Donato dans la décision.

Depuis qu’Elon Musk a repris Twitter fin octobre, l’entreprise a licencié des milliers d’employés. Musk a déclaré que l’ancien membre du personnel recevrait trois mois d’indemnité de départ. La poursuite afirme que Twitter a dit à plusieurs reprises au personnel avant l’acquisition que même sous la direction du milliardaire, les employés recevraient toujours au moins autant d’indemnités de départ que la société l’avait précédemment promis. Cela comprend un paiement de deux mois.

Mais beaucoup d’employés licenciés n’ont pas touché autant, tout ce qu’ils ont obtenu, c’est une indemnité de départ d’un mois. Le recours collectif accuse Twitter d’avoir rompu son contrat, affirmant qu’il aurait dû verser aux employés licenciés deux mois d’indemnité de départ qu’ils avaient promis, ainsi que les deux mois de salaire non travaillé qu’ils avaient déjà reçus, alors que Twitter s’efforçait d’éviter violer le contrat. La loi WARN oblige également les entreprises à émettre un avis de licenciement collectif.

Le personnel de Twitter a signé des documents importants

Les accords de règlement des différends fournis aux travailleurs titulaires d’un contrat de travail stipulent que les différends, y compris ceux liés au licenciement, doivent être « résolus uniquement par un arbitrage définitif et exécutoire par un arbitre et non par un tribunal ou un procès devant jury ».

« Vous et la société acceptez d’initier l’arbitrage sur une base individuelle uniquement et non sur une base collective ou au nom d’un procureur général privé », ajoute l’accord.

L’accord de règlement des différends stipule que «l’arbitrage n’est pas une condition obligatoire de l’emploi des employés dans l’entreprise» et indique que les employés peuvent signer un formulaire séparé pour se retirer. Donato a par ailleurs déclaré, cependant, que des copies des accords de règlement des différends de 2017 à 2021 montrent que ces accords ont été signés par les cinq plaignants, « sans que les plaignants ne se retirent ».

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les cinq plaignants initiaux, qui ont déposé la plainte le 3 novembre, « ont été appelés à un arbitrage individuel », a déclaré Donato. Les trois autres plaignants qui ont rejoint la plainte le 9 décembre ont déclaré qu’ils n’avaient pas signé de convention d’arbitrage, a déclaré Donato, ajoutant qu’ils n’étaient donc pas concernés par la décision de vendredi dernier et qu’il déciderait de la suite à donner à leurs plaintes à une date ultérieure. .

Twitter doit à ses fournisseurs plus de 390 000 $ de réclamations

Un rapport de Canary Marketing, une société de marketing dont le siège est à San Francisco, aux États-Unis, a intenté une action en justice le 6 janvier. Dans le cadre de la poursuite, la société affirme que le géant des médias sociaux, Twitter, a violé son contrat et n’a pas payé pour le service comme obligatoire. L’entreprise réclame 392 239,11 $ et cela comprend les intérêts. Canary Marketing se décrit dans le procès comme une agence de marketing multipartite. Selon le site Web officiel de l’entreprise, Canary Marketing conçoit, emballe et distribue des produits de marque pour des clients tels que Google, Slack, KFC et Sephora.

Selon le procès, Canary Marketing a fourni des marchandises à Twitter de juin 2020 à août 2022. Le contrat stipule que Twitter paiera le service dans les 60 jours suivant la réception de la facture. Mais les factures émises par Canary Marketing n’ont pas été traitées à partir de septembre 2022, selon le procès. Au moment du procès, Twitter n’avait pas payé deux autres factures, affirme la société.

« Twitter semble interpréter l’accord comme stipulant qu’il a le droit de décider de payer ou non les factures de Canary Marketing », ajoute le procès.

Les poursuites contre Twitter continuent d’augmenter

Twitter a été frappé par de nombreuses poursuites ces derniers mois pour frais ou loyer impayés. En fait, l’entreprise fait également face à de nombreuses actions en justice de la part d’anciens employés.

Elon Musk s’est lancé dans une frénésie de réduction des coûts depuis qu’il a pris en charge le plus haut bureau de Twitter. L’entreprise a dû licencier environ la moitié de son personnel au cours de sa première semaine de travail. Au cours de la nouvelle année, Musk a continué à explorer les moyens de réduire les coûts. Un wa Musk sait comment réduire les coûts est de licencier du personnel, ainsi, le limogeage a continué. Il y a des rapports que Twitter a un nouveau plan qui verra plus de personnel perdre son emploi. La société a déjà des plans en place pour fermer bon nombre de ses petits bureaux en dehors des bureaux principaux en Californie, à New York et à Londres.

Selon certaines informations, Musk a cessé de payer le loyer des bureaux, y compris le siège social de San Francisco. Il y a aussi un avis de Musk au personnel leur demandant de cesser de payer certains fournisseurs. Selon un autre rapport, il envisage également de ne pas payer les indemnités de départ promises au personnel licencié.

À Singapour, Twitter avait problèmes en raison de ses arriérés de loyer impayés qu’il n’a pas payés. Cependant, après un certain tumulte, l’entreprise a fini par payer le loyer en souffrance. Les autres mesures de réduction des coûts de Twitter incluent le refus de payer le personnel pour son travail et la vente de mobilier de bureau et d’ustensiles de cuisine.