ChatGPT a prédit le taux de Bitcoin

Le monde change chaque jour, chaque minute, chaque seconde, … Personne ne peut arrêter cela. De plus, personne ne veut arrêter cela. Nous soutenons même cela. Oui, vous avez raison, je parle d’intelligence artificielle. Il change le monde selon nos plans… encore. Mais bientôt, lorsqu’il obtiendra son indépendance totale, rien ne l’arrêtera. Eh bien, la bonne nouvelle est que le moment n’est pas encore venu. Mais nous pouvons utiliser l’IA à diverses fins. Et c’est effrayant. Si l’IA est capable de faire des prédictions fiables, elle n’aura pas d’égal sur Terre. On suppose qu’il est déjà capable pour ce travail. Un journaliste de AMBCrypto a utilisé ChatGPT pour explorer certaines solutions de trading de crypto-monnaie. Bien qu’au début tout cela ait été conçu comme un divertissement, le résultat a surpris le chercheur.

Combien coûtera Bitcoin selon ChatGPT ?

ChatGPT est l’un des derniers développements du projet OpenAI. Il s’agit d’une plate-forme d’IA textuelle qui génère des textes de type humain basés sur des données provenant d’Internet. L’utilisateur discute littéralement avec l’IA. Cet outil peut considérablement améliorer et faciliter la vie d’un commerçant. L’IA peut être formée pour générer des rapports sur les tendances du marché, les prix et d’autres données importantes.

ChatGPT lui-même prétend être en mesure de générer des recommandations de stratégie de trading basées sur des données historiques, des analyses techniques et d’autres facteurs. Nous pouvons utiliser l’IA, en général, pour automatiser les ordres de trading répétitifs et les tâches similaires.

Eh bien, lors d’une conversation avec AI, un journaliste d’AMBCrypto a demandé de prédire le prix du Bitcoin pour les six prochains mois. L’IA a émis un prix de 50 000 $. Étant donné que ChatGPT s’est entraîné sur les données jusqu’en juin 2021, les résultats ont surpris le journaliste. Après tout, le chercheur a posé des questions sur le taux de cryptomonnaie après juin 2021. Bitcoin a franchi la barre des 50 000 dollars en 2021, établissant un record absolu en novembre.

Croyez-vous à cette prédiction ?