La meilleure application de fond d’écran pour Android est mise à jour en grand : téléchargez-la ici

Backdrops a été mis à jour pour réorganiser complètement son interface, en s’inspirant des lignes de conception Material 3 de Google.

Backdrops est l’une des applications de fond d’écran les plus célèbres qui existent sur Android

Chaque amateur de personnalisation de son smartphone Android a essayé Backdrops à un moment donné. C’est l’une des applications de fond d’écran les plus populaires, avec une énorme collection de fonds d’écran gratuits à haute résolution disponibles en un seul endroit.

Maintenant, l’application a reçu l’une des plus grandes mises à jour de son histoire. La version 5.0 de l’une de nos applications Android préférées de tous les temps a atterri sur Google Play avec un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, qui introduit une conception entièrement renouvelée, des améliorations de l’interface et des fonctionnalités, et bien plus encore.

Backdrops 5.0 est maintenant disponible en téléchargement : toutes les actualités

Comme son propre créateur l’a annoncé via la liste de modifications officielle de Backdrops 5.0, l’application a désormais un design basé sur les lignes Material Design 3 de Google, tout en conservant l’esthétique emblématique de l’application, avec des accents de couleur bleue et jaune.

De plus, une nouvelle section « Collections » a été ajoutée où vous pouvez accéder à différentes catégories de fonds d’écran organisés par type. Certains d’entre eux sont gratuits, certains sont payants et certains nécessitent que vous ayez payé pour Backdrops Pro.

La recherche en arrière-plan, les notifications et d’autres aspects de l’interface utilisateur ont également été améliorés avec cette nouvelle version, et les utilisateurs de la version gratuite de Backdrops ont désormais plus d’options, notamment la possibilité d’enregistrer des fonds d’écran à partir de la page « Explorer » après avoir consulté un un d.

Backdrops introduit également une nouvelle icône thématique sur les téléphones mis à jour vers Android 13, et de nombreuses publicités présentes dans la version précédente ont été supprimées après la dernière mise à jour.

Backdrops 5.0 est maintenant téléchargeable gratuitement via le Google Play Store. Tous ceux qui n’ont pas encore essayé l’application devraient certainement l’essayer et y trouver leur nouveau fond d’écran préféré.

Télécharger sur Google Play | Décors