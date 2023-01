J’ai acheté ce Xiaomi il y a 6 mois et c’est encore mieux que ce à quoi je m’attendais

J’aime particulièrement l’écran, les performances, les appareils photo et la charge rapide de ce mobile qui, en plus, baisse déjà considérablement de prix.

Le POCO F4 5G dispose de suffisamment de puissance pour exécuter n’importe quelle application, y compris les jeux.

Cela fait 6 mois que j’ai acheté le POCO F4 5G, période pendant laquelle je l’utilise comme mobile personnel jour après jour. Dès le début, je m’attendais à ce que les performances du terminal soient bonnes, car il s’agissait toujours d’un mobile dans lequel j’avais investi 400 euros, mais au cours de ces mois, j’ai vérifié que sa qualité était encore meilleure que ce à quoi je m’attendais.

Le POCO F4 5G m’offre de très bonnes images, des performances très puissantes dans n’importe quelle application et des caméras qui m’ont agréablement surpris par leurs résultats. De plus, l’autonomie est bonne et je ne peux plus me passer de la charge rapide de 65W.

Si vous avez un budget d’environ 400 euros, vous devez absolument vous tourner vers ce POCO F4 5G. Vous pouvez même opter pour la configuration de mémoire la plus avancée, 8 Go + 256 Go, car elle propose généralement de très bonnes offres sur Amazon et sur le site officiel de Xiaomi. Si vous préférez la version 6Go+128Go, vous pouvez aussi la trouver à bon prix chez Amazon et chez PcComponentes.

LITTLE F4 5G, un achat qui m’a positivement surpris

La principale raison pour laquelle j’ai opté pour le POCO F4 5G était le processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G, car il a la puissance que je recherche dans un téléphone mobile. Grâce à cette puce, vous pouvez exécuter n’importe quelle application de manière fluide, même jouer aux jeux les plus exigeants. De plus, comme son nom l’indique, avec ce mobile, je peux me connecter aux réseaux 5G pour naviguer à vitesse maximale.

Bien sûr, j’ai également donné la priorité à un écran AMOLED, je suis donc sûr que les images seront colorées et de bonne qualité. Concrètement, il s’agit d’un écran OLED de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Les images sont nettes, avec une bonne reproduction des couleurs et aussi très fluides, je ne pouvais pas demander mieux.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’une des sections qui m’a le plus surpris dans le POCO F4 5G est la section photographique. Les images capturées par l’appareil photo principal de 64 mégapixels sont vraiment bonnes, conservant une bonne qualité lorsque la nuit tombe. De plus, l’ultra grand angle arrière de 8 mégapixels et la caméra frontale de 20 mégapixels font également du bon travail. Un autre aspect que j’apprécie beaucoup est la qualité des vidéos, elles peuvent aller jusqu’à 4K à 60 fps.

Pour moi, le fait que la batterie du mobile que je vais acheter soit longue n’est pas si important, je suis plus préoccupé par la question de la charge rapide. C’est pourquoi j’ai choisi ce POCO F4 5G, car la journée d’autonomie est garantie avec une utilisation intense et il ne faut qu’une demi-heure pour se recharger grâce à la charge rapide de 65W. Le chargeur est inclus dans la boîte, je n’ai pas eu à l’acheter séparément.

En ce qui concerne le design, ce POCO F4 5G me semble être un téléphone confortable, même s’il n’est pas exactement compact. Il est disponible en noir, argent et vert, ce dernier étant celui que j’ai choisi. Comme j’utilise toujours le couvercle transparent fourni dans la boîte, je n’ai pas de problèmes de saleté, mais il est vrai que les empreintes digitales restent facilement si l’accessoire n’est pas utilisé. Au fait, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté droit et ses performances sont optimales.

Une autre raison qui m’a amené à acheter le POCO F4 5G est qu’il était déjà fourni avec MIUI 13 basé sur Android 12, donc je n’ai pas eu à attendre la mise à jour. De plus, c’est l’un des téléphones Xiaomi qui sera bientôt mis à jour vers Android 13. Il est également important de mentionner que son double haut-parleur avec son Dolby Atmos émet un son de haute qualité.

En bref, le POCO F4 5G est un mobile haut de gamme à un prix abordable, c’est pourquoi l’expérience qu’il offre est si bonne. Quant à la mémoire, elle est disponible dans un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et dans un autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les prix des deux ont tendance à baisser fréquemment dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et la boutique officielle Xiaomi, profitez de ces grandes remises pour l’obtenir au meilleur prix.

