Le passage d’Apple aux micro-LED pourrait prendre une décennie pour atteindre tous les produits

La transition d’Apple vers la technologie d’affichage micro-LED en est à ses débuts, mais la société a des projets ambitieux pour l’avenir. Selon un nouveau rapport de Bloombergle plan actuel d’Apple est d’apporter des micro-LED à tous ses produits, mais cela « pourrait prendre une décennie » avant qu’il n’atteigne la gamme Mac.

Les plans micro-LED ambitieux d’Apple

Pour rappel, nous avons beaucoup entendu parler la semaine dernière des projets d’Apple de réviser la technologie d’affichage utilisée dans ses produits. Parallèlement au passage au micro-LED, Apple prévoit également de commencer à créer ses propres écrans en interne, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des partenaires extérieurs comme Samsung et LG.

La transition devrait commencer avec l’Apple Watch Ultra en 2024, mais les plans d’Apple s’étendent sans surprise bien au-delà. Bloomberg’s Mark Gurman souligne qu’Apple espère éventuellement apporter la technologie micro-LED à toute sa gamme d’appareils iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

La micro-LED, cependant, est encore une technologie tellement « naissante et compliquée » que nous sommes probablement à une décennie de cela :

Je pense que le plan est qu’Apple intègre la microLED à tous ses produits, des iPhones aux iPads en via les Mac. Mais la technologie est encore si naissante et compliquée qu’il pourrait s’écouler une décennie avant de la voir sur un Mac. N’oubliez pas combien de temps ces transitions peuvent prendre : l’iPhone avait des écrans OLED six ans avant que l’iPad ne les obtienne.

La micro-LED offre une gamme d’avantages par rapport aux écrans mini-LED et OLED, notamment une luminosité améliorée, des couleurs plus vives et de meilleurs angles de vision. Apple passant également aux écrans internes, nous nous attendons également à de fortes améliorations de l’efficacité et de l’intégration globale avec les appareils Apple.

