Qu’est-il arrivé à Viber, l’application d’appel gratuite qui est venue concurrencer WhatsApp

Viber est devenu populaire il y a quelques années en tant qu’alternative sécurisée à WhatsApp. Bien qu’il ne soit plus aussi populaire, il est toujours aussi utile.

Viber continue de miser sur l’offre de messages et d’appels sécurisés aux utilisateurs.

La popularité de Viber remonte à si longtemps qu’elle est venue concurrencer directement WhatsApp pour le trône de la meilleure application de messagerie. La réalité est qu’il n’a jamais été aussi largement utilisé que WhatsApp, mais il s’est démarqué en pariant sur une messagerie beaucoup plus sûre pour les utilisateurs. Dans cet article, nous passons en revue ce qui est arrivé à Viber, cette application de messagerie et d’appel gratuite qui, comme nous vous l’avons déjà dit, continue d’être une excellente alternative pour la communication en ligne.

Si vous n’avez pas entendu parler de Viber jusqu’à présent, sachez qu’il s’agit d’un service de messagerie instantanée qui se démarque surtout par la sécurité et la confidentialité qu’il offre afin que ses utilisateurs puissent discuter tranquillement. Mais qu’en est-il de Viber en 2023 ? Est-ce toujours une application fiable pour communiquer ? Quelles fonctions propose-t-il ? Tout cela, et bien plus encore, nous le savons ci-dessous.

C’est ainsi que Viber continue, l’application qui a concurrencé WhatsApp

Actuellement, Viber est une plate-forme de messagerie qui est encore complètement à jour. Il dispose d’une application mobile, avec des versions pour Android, iOS et le système d’exploitation Huawei. En fait, dans le Play Store, il accumule plus d’un milliard de téléchargements, ce qui démontre l’immense succès de cette alternative. De plus, vous pouvez également télécharger la version de Viber pour ordinateur et ainsi poursuivre les conversations depuis votre ordinateur.

Google Play Store | messager viber

Viber est l’une des alternatives les plus sûres à WhatsApp, d’où vient une grande partie de son succès. Bien sûr, il dispose d’un système de cryptage de bout en bout pour que vous puissiez discuter en toute sécurité en sachant que Viber ne lit pas vos messages et n’écoute pas vos appels, qu’ils soient audio ou vidéo.

Au-delà du cryptage de bout en bout, Viber dispose d’autres outils de sécurité et de confidentialité que nous trouvons très intéressants. Il contient des messages autodestructeurs, vous savez donc que le contenu disparaît après un certain temps. Il vous permet également d’empêcher les conversations d’apparaître dans la liste de discussion, les conversations auxquelles vous ne pouvez accéder qu’avec un code PIN secret.

Parmi les outils les plus intéressants de Viber, il y a aussi les conversations en numéros cachés, très utiles lorsque vous voulez parler à quelqu’un sans révéler votre numéro de téléphone personnel. De plus, vous pouvez également décider si d’autres utilisateurs peuvent voir si vous êtes en ligne et si vous avez lu leurs messages.

En laissant ces fonctions de côté, Viber fonctionne comme WhatsApp ou Telegram. Vous pouvez discuter avec d’autres personnes en privé, à la fois individuellement et en groupe. En plus d’envoyer des messages texte, des audios, des GIF et des stickers, vous pouvez également communiquer par appels audio et vidéo totalement gratuits.

Le résumé est que, même si on n’en parle pas autant qu’avant, Viber est toujours l’une des meilleures applications de messagerie instantanée que vous pouvez utiliser. Si vous ne faites plus confiance à WhatsApp, nous vous recommandons de lui donner une chance de découvrir tout ce qu’il vous offre. Sans aucun doute, ses fonctionnalités de sécurité valent bien l’argent.