Cette application primée enregistre vos ronflements et ce que vous dites pendant que vous dormez

Découvrez comment vous dormez chaque nuit avec cette application gratuite, sélectionnée par Google comme l’une des meilleures applications de 2022.

Avec Sleep Tracker, vous pourrez savoir comment vous dormez chaque nuit, même enregistrer vos ronflements.

Les recommandations de Google ne sont pas à négliger, notamment en ce qui concerne les applications disponibles pour Android. Parmi les meilleures applications de 2022 selon Google se trouve Sleep Tracker – Sleep Recorder, une application qui surveille votre sommeil pour que vous sachiez comment vous dormez la nuit.

Comment parvient-il à le faire ? Réglez l’heure à laquelle vous vous êtes endormi et réveillé, enregistrez vos ronflements et même ce que vous dites pendant votre sommeil. Grâce à cette application, vous n’avez plus besoin de demander à ceux avec qui vous partagez une chambre si vous ronflez beaucoup chaque nuit. De plus, Sleep Tracker, appelé Seguimiento de sueño en français, vous aide également à mieux vous endormir et à vous réveiller plus facilement chaque matin grâce à ses nombreux outils.

Sleep Tracker, l’application qui enregistre vos ronflements

Parmi les 9 meilleures applications Android sélectionnées par Google fin 2022, une appelée Sleep Tracker – Sleep Recorder a particulièrement retenu notre attention. En plus de votre montre intelligente, vous pouvez également utiliser votre téléphone portable pour analyser vos habitudes de sommeil. Tout d’abord, vous devez télécharger l’application sur votre smartphone, vous pouvez le faire gratuitement et en toute sécurité via le lien suivant.

PlayGoogle | Suivi du sommeil – Enregistreur de sommeil

Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, vous devez indiquer à quelle heure vous vous réveillez habituellement et à quelle heure vous vous couchez habituellement. Par ailleurs, vous devez également sélectionner les raisons pour lesquelles vous utiliserez l’application : suivre votre sommeil, vous endormir plus rapidement, obtenir une meilleure qualité de sommeil, avoir une matinée plus facile, réguler votre vie ou vous détendre.

Si vous choisissez d’utiliser l’application pour le suivi du sommeil, vous pouvez profiter de fonctionnalités telles que l’analyse des habitudes de sommeil. Vous devrez dire à l’application quand vous allez dormir et quand vous vous réveillez, elle ne le reconnaît pas automatiquement. Cependant, ce qu’il fait, c’est enregistrer vos ronflements et tout ce que vous dites pendant que vous dormez, des enregistrements que vous pouvez écouter plus tard et même connaître les décibels que vous avez atteints lorsque vous parlez pendant votre sommeil.

Lorsque vous aurez utilisé le suivi du sommeil pendant plusieurs jours, vous pourrez apprendre des statistiques intéressantes. Par exemple, combien d’heures au total avez-vous bien dormi ou combien d’heures de sommeil léger. Bref, l’application vous informera sur la qualité de votre sommeil.

Cette application recommandée par Google est également dédiée à vous aider à mieux dormir et à mieux vous réveiller. Vous pouvez entrer dans sa grande bibliothèque de sons relaxants qui vous aideront à mieux vous endormir, avec des catégories telles que les sons de la pluie, de la nature ou de la vie. Si vous souhaitez vous réveiller de meilleure humeur, vous pouvez régler l’alarme intelligente, qui vous réveillera progressivement afin que ce ne soit pas si douloureux.