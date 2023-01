L’application Twitter tierce « les suspensions sont intentionnelles », toujours pas de communication publique

Jeudi soir, des clients tiers de Twitter ont cessé de fonctionner dans un geste que beaucoup en sont venus à conclure qu’il était intentionnel. Un rapport confirme maintenant que c’était le cas.

Selon The Information aujourd’hui, un ingénieur senior de Twitter a communiqué cette semaine en interne que les « suspensions d’applications tierces sont intentionnelles ». D’autres communications internes (Slack) vues par la publication révèlent que Twitter travaille sur des « points de discussion approuvés » pour les partenaires, mais on ne sait pas quand ils seraient prêts. Cet échange «clients tiers révoqué l’accès» a eu lieu vendredi matin, et il n’est pas clair si cette information est destinée aux développeurs ou annonceurs tiers concernés.

Depuis lors, Twitter, y compris Elon Musk, généralement vocal, n’a pas annoncé la suppression des applications tierces. La société n’a pas d’équipe de relations publiques, tandis que les développeurs de ces clients ont également été tenus dans l’ignorance et ont eu recours à leurs propres messages expliquant la situation.

L’information note que « la plupart des employés de Twitter, y compris la plupart des personnes travaillant sur les plateformes de développement de Twitter » ont été licenciés.

Pendant un certain temps, les clients Twitter tiers ont été considérés comme un « terrain de jeu de conception d’interface utilisateur » et ont coïncidé avec l’essor des smartphones. Après cette période, Twitter s’est verrouillé et a limité le nombre d’utilisateurs que les clients pouvaient avoir, ce qui a entraîné un refroidissement des nouvelles applications. L’objectif de faire découvrir Twitter aux utilisateurs via les applications officielles était le même qu’aujourd’hui, mais Twitter n’a jamais complètement bloqué l’accès. Avant l’acquisition d’Elon Musk, les relations entre Twitter et les développeurs tiers se sont améliorées avec de nouvelles fonctionnalités pour les API.

À l’avenir, il n’est pas clair si cette adoption d’applications tierces reviendra car les revenus et les publicités sont le principal moteur de Twitter appartenant à Musk. On dit que le PDG approuve personnellement les changements et a annoncé une série de changements à venir à l’expérience destinée à susciter l’engagement. Les ajustements ont du sens du point de vue UX, mais il reste à voir si cela suffira à garder les gens sur le réseau social à la lumière d’autres choses, comme une légère augmentation de la publicité.

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :