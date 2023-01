Les 5 meilleures applications de boussole pour votre mobile

Nous avons compilé les meilleures applications de boussole que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre mobile ou votre tablette Android et nous vous parlerons de leurs principales fonctionnalités.

Utilisez votre téléphone comme boussole lorsque vous en avez le plus besoin avec ces applications gratuites.

La boussole reste un instrument très utile lorsque nous devons nous orienter. Nous n’avons pas toujours de boussole avec nous, ou oui, car le téléphone mobile peut remplir les fonctions grâce à des composants tels que l’accéléromètre qu’il équipe. À certaines occasions, le mobile lui-même est installé en usine avec une application boussole. Si ce n’est pas votre cas, ou si vous n’aimez tout simplement pas son fonctionnement, nous vous recommandons dans cet article les 5 meilleures applications de boussole pour Android.

Il existe des dizaines d’applications de boussole que nous pouvons trouver dans le Google Play Store, toutes promettent une grande précision lorsqu’elles pointent vers le nord magnétique. Cependant, il se peut que vous préfériez ceux qui optent pour une interface plus simple, ou que vous optiez pour celui qui est chargé d’autres fonctions au-delà de la boussole. La variété est large, nous allons donc vous indiquer les principales caractéristiques des meilleures applications de boussole et vous choisissez votre préférée.

Meilleures applications de boussole pour votre mobile

La boussole peut être un outil clé dans les activités de plein air telles que la randonnée, le vélo ou les sorties en mer. Oui, la chose la plus normale est que nous portons notre mobile à tout moment, mais le GPS ne fonctionne pas toujours correctement et il peut y avoir des situations dans lesquelles nous devons recourir à la boussole. C’est pourquoi il est bon de toujours avoir une bonne application de boussole installée comme celles que nous recommandons ci-dessous.

Boussole

cartes compas

Boussole électronique

Boussole Acier 3D

Boussole : Boussole numérique

Boussole

L’une des meilleures applications de boussole que vous pouvez installer sur votre mobile s’appelle simplement Compass. Il est entièrement gratuit et se caractérise par son fonctionnement simple. En plus d’indiquer le nord magnétique, il vous informe également de l’heure à laquelle il se lève, de l’altitude à laquelle vous vous trouvez et de l’heure à laquelle le soleil se couche grâce à de petits graphiques en haut de l’écran.

Une fonctionnalité très intéressante est que l’utilisateur peut personnaliser les couleurs de l’interface. Par exemple, vous pouvez colorer les éléments en jaune, comme vous le voyez dans l’image ci-dessus. Bien sûr, nous devons également souligner qu’il ne contient pas de publicités, il peut donc être utilisé librement sans publicités gênantes. Si vous voulez essayer Compass, vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien suivant.

Google Play Store | Boussole

cartes compas

Une autre option est Compass Maps, qui se caractérise par l’affichage de votre position en temps réel sur une carte où vous pouvez également voir la boussole, de sorte que l’orientation sera plus facile. De plus, vous pouvez partager votre emplacement via des applications comme WhatsApp afin que d’autres personnes le sachent. Au-delà de cela, Compass Maps est une application assez simple qui vous permettra de voir où se trouve le nord magnétique.

Actuellement, cette application cumule plus d’1 million de téléchargements sur le Play Store, avec une très bonne note moyenne de 4,8 étoiles sur 5. Il n’a pas de publicités et vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien suivant, n’hésitez pas à l’essayer.

Google Play Store | cartes compas

Boussole électronique

Parmi les meilleures applications de boussole pour téléphones mobiles, il y a aussi Digital Compass, avec un design minimaliste qui simplifie grandement son utilisation. Fondamentalement, l’écran principal se compose d’une boussole qui marque avec précision le nord magnétique. Si un étalonnage est nécessaire, suivez simplement le processus comme expliqué dans la vidéo ci-dessus.

Avec cette application, nous pouvons également connaître l’emplacement exact où nous nous trouvons, à la fois par l’adresse et par la longitude et la latitude du lieu. De plus, nous pouvons copier les deux données pour les partager via d’autres applications. Si vous souhaitez mieux vous localiser, vous pouvez également utiliser une carte dans l’application. En bref, Digital Compass est une application simple, mais chargée de fonctions utiles.

Google Play Store | Boussole électronique

Boussole Acier 3D

Si vous préférez un design classique, vous le trouverez dans l’application 3D Steel Compass. Cela nous offre deux modes de boussole au choix, le nord magnétique et le vrai nord. Par ailleurs, il indique également les positions du Soleil et de la Lune, ainsi que l’heure à laquelle le soleil se lève et l’heure à laquelle le soleil se couche chaque jour. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, vous pouvez l’utiliser avec votre mobile et votre tablette.

Steel Compass 3D vous permet de personnaliser l’interface en choisissant parmi plusieurs modes de couleur différents pour la boussole. Il n’y a pas de publicité, ce qui est toujours un plus. De plus, comme il est gratuit, vous n’avez rien à payer pour le télécharger maintenant et commencer à profiter de ses fonctionnalités.

Google Play Store | Boussole Acier 3D

Boussole : Boussole numérique

L’une des applications de boussole les plus populaires sur le Play Store est Compass: Digital Compass, avec plus de 10 millions de téléchargements à ce jour. Il s’agit d’une boussole numérique qui fonctionne avec une grande précision lorsqu’il s’agit d’indiquer le nord magnétique. Il sert également à vous informer sur des données telles que l’altitude, l’intensité du champ magnétique et l’emplacement actuel.

Google Play Store | Boussole : Boussole numérique

Un détail en faveur de cette application est qu’elle vous montre l’état actuel de précision de la boussole. S’il est faible, vous pouvez le recalibrer pour qu’il fonctionne mieux. Au-delà de cela, nous pouvons souligner qu’il n’a pas de publicités et qu’il est gratuit, vous pouvez le télécharger via le lien précédent.