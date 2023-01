Cela ressemble à un assainisseur de toilettes mais c’est en fait un appareil qui peut analyser votre urine en temps réel

Withings U-Scan est un appareil curieux qui vous offre des mesures de santé précises à travers l’urine, et le tout en temps réel.

Ce curieux appareil s’installe dans vos toilettes et vous propose une analyse d’urine en temps réel.

La technologie progresse à pas de géant, avec parfois des résultats aussi saisissants que le Withings U-Scan. Cet analyseur d’urine en temps réel a été présenté au CES de Las Vegas en 2023, devenant immédiatement l’un des appareils qui a suscité le plus d’intérêt. Sur la photo ci-dessus, cela peut ressembler à un assainisseur de toilettes, mais en réalité, ils ne partagent que l’emplacement dans lequel ils sont installés.

Comme nous l’avons dit, cet U-Scan est chargé d’analyser l’urine en temps réel pour offrir à l’utilisateur des mesures de santé qu’il peut voir à travers son téléphone portable en quelques secondes. Oui, cet analyseur d’urine dispose également du WiFi, il se connecte donc à votre smartphone pour vous envoyer les résultats. De plus, grâce à l’application, il vous donne même des conseils pour améliorer votre santé.

Withings U-Scan, un analyseur d’urine en temps réel

U-Scan est un appareil qui s’installe dans n’importe quelle toilette et dont la fonction est d’analyser l’urine en temps réel. Il a été présenté par Withings, son fabricant, lors d’un CES à Las Vegas où il a attiré de nombreux regards. Comme l’explique l’entreprise, l’urine reflète notre état de santé avec une grande précision, c’est pourquoi ce U-Scan peut nous aider à savoir comment nous allons en quelques secondes.

Cet appareil est compatible avec n’importe quel WC, où il devra être installé comme s’il s’agissait d’un désodorisant. Cependant, au lieu de parfumer les toilettes, ce qu’il va faire, c’est analyser jusqu’à 100 biomarqueurs spécifiques grâce aux cartouches d’analyse qu’il équipe à l’intérieur. Le U-Scan a un diamètre de seulement 90 millimètres, mais il fonctionne comme un laboratoire pour vous donner des données très précises.

Son travail est automatique, c’est-à-dire qu’il vous suffit de le connecter à votre mobile et de l’installer dans les WC pour commencer à l’utiliser. La première étape est importante, car le téléphone portable est l’outil clé avec lequel vous pourrez connaître les résultats obtenus lors des tests d’urine.

Comme indiqué par Android Authority, Withings prévoit de publier plusieurs modèles U-Scan qui analyseront différentes métriques. D’une part, Nutri Balance offrira aux utilisateurs des informations sur la nutrition et l’hydratation avec des biomarqueurs tels que le pH et la vitamine. D’autre part, le U-Scan Cycle Sync sera mis en vente pour le suivi du cycle menstruel basé sur les hormones, qui analysera des biomarqueurs tels que la LH (hormone lutéinisante) et le pH.

La précision du U-Scan est telle qu’il peut même différencier l’urine de chaque personne dans la maison. Bien sûr, vous pouvez également distinguer l’urine de tout autre type de liquide. Quant à l’autonomie, sa batterie tient 3 mois, tout comme la cartouche qui se charge d’analyser. Une fois ce temps écoulé, vous pouvez changer la cartouche sans problème, ainsi que recharger la batterie via un câble USB-C.

Grâce aux informations confirmées par la société de fabrication, nous savons déjà quand U-Scan sera disponible et combien il faudra débourser pour cela. Comme on le voit sur le web, le curieux appareil sera mis en vente en Europe à la fin du deuxième trimestre 2023, c’est-à-dire qu’on peut s’y attendre pour l’été. Le prix sera de 449,95 euros pour un lecteur U-Scan et une cartouche 3 mois. Pour continuer à l’utiliser, l’utilisateur devra acheter des cartouches de manière indépendante ou s’abonner au service de recharge automatique de Withings, dont le prix n’est pas connu à ce jour.