Le nouveau Sony Walkman NW-A306 a Android, il est beau et nous rappelle que Sony savait faire de bons téléphones

Il ne reste plus rien de ces beaux Xperia S ou Xperia Z des premières générations, mais au moins les baladeurs Sony sont toujours l’un des « gadgets » les plus cool (et les plus chers) que vous puissiez acheter.

Le nouveau Walkman NW-A306 est un lecteur « premium » avec des composants hautes performances.

Si le géant de Minato n’a pas voulu faire appel à la nostalgie avec son nouveau Walkman, on le fait déjà, car ce beau baladeur mp3 très performant nous rappelle qu’un jour Sony a su fabriquer des smartphones de la meilleure qualité et parmi les plus attractif sur le marché.

Il ne reste que peu de choses de ce fabricant qui a maintenu la joint-venture Sony-Ericsson à 100%, commençant son voyage avec beaucoup d’enthousiasme et nous montrant des téléphones mobiles aussi attrayants que le Sony Xperia S avec sa bande transparente ou l’incroyable Xperia Z avec son design OmniBalance avec de l’eau la résistance.

Maintenant, il semble que Sony trouve un meilleur logement dans la gamme plus premium et avec des appareils de niche, voici donc le nouveau Walkman NW-A306 qui sera bientôt officiellement vendu en France, et qui nous apporte la meilleure qualité audio avec le système d’exploitation Android système et une finition tout simplement exquise.

Sony Walkman NW-A306, toutes les infos

Les meilleurs mobiles Sony à acheter en 2023

Le nouveau Sony Walkman NW-A306 est un appareil « premium » destiné au public le plus mélomane, avec une finition exquise, des composants de haute qualité et un prix en fonction de ses caractéristiques.

Il s’agit d’un appareil très spécifique, pour les plus mélomanes et avec la meilleure audition de la région, assemblant des composants de la plus haute qualité et incluant toute la technologie et l’expérience de Sony en matière d’audio professionnel.

Pas en vain, Sony a intégré un amplificateur numérique S-Master HX compatible avec son format propriétaire DSD (Direct Stream Digital) développé avec Philips, ainsi qu’avec le SACD (Super-Audio CD). Ce composant devrait réduire la distorsion et le bruit de fond à plusieurs fréquences, offrant ainsi un son plus riche et plus corsé.

De plus, des soudures sans plomb ont été utilisées sur tous les composants internes pour améliorer également la réponse de l’appareil.

Sony Walkman NW-A306, galerie de photos

Évidemment, l’algorithme DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) est présent, comme vous vous en doutez tous, bien que cette fois une nouvelle version soit publiée qui augmentera la résolution et la qualité des différents types de fichiers, en particulier ceux de qualité CD ( 16 bits, 44,1 ou 48 kHz).

Quant à la finition, ce nouveau Walkman NW-A306 est un peu plus grand qu’une cassette traditionnelle, avec un corps en aluminium et une construction soignée jusque dans les moindres détails, qui présente un motif arrière qui améliorera la prise en main et des boutons physiques de haute qualité. Il dispose d’un connecteur USB de type C et d’une prise audio standard, comment pourrait-il en être moins.

Il dispose d’un écran tactile de 3,6 pouces avec une résolution HD et de 32 Go de stockage interne (dont 18 Go sont disponibles pour l’utilisateur), il dispose du WiFi et du Bluetooth 5.0 LE, ainsi que du NFC. Il est basé sur Android 12 avec une personnalisation Sony et pèse 113 grammes avec une batterie qui offre jusqu’à 36 heures d’autonomie.

Et bien sûr, il supporte les services de streaming musical les plus connus de la scène actuelle… Un vrai bijou pour les fans d’audio !

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau Walkman NW-A306 est un appareil de découpe très haut de gamme et destiné aux mélomanes, il est donc logique de penser à un prix élevé compte tenu de ses composants performants dans un secteur qui nous présente généralement toujours des coûts très élevés, du moins en produits professionnels comme celui-ci.

Il n’est disponible que dans sa finition noire, avec 32 Go de capacité et à un prix de 400 euros qui ne devrait surprendre personne.