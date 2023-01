Ce sera le Samsung Galaxy S23 Ultra : filtrage complet de son design et de ses couleurs

Une série de rendus ont été divulgués dans lesquels nous pouvons voir le produit phare le plus haut de gamme de la famille Galaxy S23 dans toute sa splendeur, détaillant également les couleurs dans lesquelles il sera disponible.

Rendu Samsung Galaxy S23

Au fil des jours, et à mesure que la date de sa présentation approche, les fuites de ce que sera le Samsung Galaxy S23 se sont produites. Le dernier nous a montré des images promotionnelles des Samsung Galaxy S23+ et S23 Ultra et c’est précisément le modèle le plus premium de la série dont nous allons parler dans cet article.

Comme collecté dans SAMMobile, une série de rendus ont été divulgués qui révèlent le design et les couleurs dans lesquels le futur Samsung Galaxy S23 Ultra sera disponible.

Quatre couleurs pour le fleuron des Coréens

Selon la source, il existe quatre couleurs officielles pour le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra. Ils sont les suivants:

Noir Fantôme.

Fleur de coton.

Vert Botanique.

Lilas brumeux.

Comme pour le Samsung Galaxy S22 Ultra (que nous avons analysé il y a quelques mois), on retrouve un terminal dont le design est plus carré que celui des Galaxy S23 et S23+, qui rappelle davantage la gamme Galaxy Note aujourd’hui disparue (comprenant aussi le S -Stylo).

La vérité est qu’au niveau visuel, il y a très peu de différences entre ce modèle et celui de l’année dernière, mais il semble que la plupart d’entre elles proviendront de ce qui se trouve sous le capot. Pour commencer, le Samsung Galaxy S23 Ultra devrait être doté d’un capteur photo principal de 200 MP et l’accent sera mis sur l’amélioration de la photographie de nuit. Avec ces données, il est facile de deviner que le constructeur coréen va miser très fort sur la photographie.

Dans les rendus, nous pouvons également voir les fonds d’écran par défaut que Samsung préchargera sur leurs téléphones. Il semble qu’il s’agisse d’objets similaires à des planètes qui, en plus, correspondront à la couleur de la coque du téléphone. Cependant, nous n’avons aucun moyen de savoir s’il s’agit des fonds d’écran officiels.

On se souvient que Samsung présentera ses nouveaux appareils le 1er février lors de son événement Unpacked. La société a déjà confirmé la date et a exhorté les acheteurs potentiels de cet appareil à le réserver et à obtenir 50 $ en crédit Samsung.