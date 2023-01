Apple s’appuie sur LG pour la production de son premier écran micro-LED Apple Watch

Les preuves continuent de s’accumuler que l’Apple Watch passera à la technologie d’affichage de dernière génération à partir de 2025. Selon un analyste fiable Ross Jeune, LG a commencé à construire une petite ligne de production pour les écrans micro-LED avant la transition d’Apple loin de l’OLED. Cela joue également dans les plans d’Apple de commencer à fabriquer ses propres écrans pour Apple Watch et iPhone en interne…

Le passage de l’Apple Watch au micro-LED

Le rapport d’aujourd’hui de Young fait suite à un rapport de Bloomberg plus tôt cette semaine. Dans ce rapport, Mark Gurman a expliqué qu’Apple réduisait sa dépendance à l’égard d’entreprises comme Samsung et LG et commencerait à concevoir ses propres écrans pour des produits comme l’Apple Watch et l’iPhone. Bloomberg a noté, cependant, qu’Apple s’appuiera toujours sur ces sociétés pour la production de masse.

Le nouveau rapport de Young aujourd’hui corrobore largement ce qui a été rapporté plus tôt cette semaine. L’analyste explique qu’Apple « ne fera pas tout le processus » lors de la transition des technologies d’affichage. Pour l’écran micro-LED qui devrait être utilisé en premier dans l’Apple Watch Ultra, Young dit qu’Apple travaillera en étroite collaboration avec LG.

LG serait actuellement en train de « construire une petite ligne » pour les fonds de panier d’affichage micro-LED pour l’Apple Watch. « C’est cette petite ligne qui assemblera probablement les micro-LED d’Apple », explique Young. Il dit que la production ne devrait pas commencer avant le second semestre 2024 et que la première Apple Watch avec micro-LED sera lancée en 2025.

Avis de Netcost-security.fr

Les deux rapports de cette semaine disent essentiellement la même chose. Apple commencera à concevoir ses propres écrans, en commençant par l’Apple Watch et éventuellement l’iPhone et d’autres appareils mobiles. Actuellement, la société s’appuie entièrement sur les écrans de sociétés telles que Samsung et LG.

Pour moi, cela ressemble beaucoup à la façon dont Apple travaille avec TSMC sur les processeurs Apple Silicon utilisés dans tous ses produits. Apple conçoit les puces en interne, mais travaille ensuite en étroite collaboration avec TSMC pour la production et la fabrication de ces puces. Apple investit également massivement dans TSMC pour aider l’entreprise à mettre à niveau ses usines afin de prendre en charge les derniers processus de fabrication.

De plus, plusieurs composants différents entrent dans les écrans utilisés sur iPhone et Apple Watch. Comme Young l’explique aujourd’hui, Apple peut concevoir la majeure partie de l’écran en interne, puis s’appuyer sur LG, Samsung et d’autres pour les pièces « prêtes à l’emploi » telles que les fonds de panier.

Même si Apple ne peut pas complètement abandonner Samsung et LG, cela lui permettra de réduire considérablement sa dépendance à l’égard de ces sociétés. Aussi jeune et Bloomberg les deux disent, cependant, que ce sera un processus complexe, et nous pourrions ne pas voir les premiers résultats du travail d’Apple avant 2025.

