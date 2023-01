Twitter laisse les clients tiers hors ligne : un bug dans l’API empêche l’utilisation d’applications comme Tweetbot ou Fenix

L’API Twitter a cessé de fonctionner, tuant la grande majorité des clients Twitter tiers.

L’application officielle du réseau social d’Elon Musk est la seule qui fonctionne actuellement

Si vous utilisez un client Twitter tiers, tel que Tweetbot, Fenix, Flamingo ou toute autre application similaire au lieu de l’application Twitter officielle, vous avez probablement rencontré des problèmes d’accès au réseau social récemment.

Si c’est le cas, sachez que vous n’êtes pas seul. tout comme ils ont alerté plusieurs utilisateurs Dans le réseau social lui-même, l’API Twitter que ce type d’application utilise pour pouvoir diffuser le contenu n’est plus disponible depuis plusieurs heures.

On spécule que le mouvement aurait pu être orchestré par Twitter dans le but de « casser » intentionnellement des applications tierces permettant l’accès au réseau social, et ainsi inciter les utilisateurs à utiliser le client officiel. Pour le moment, depuis Twitter, ils n’ont pas statué sur la question.

Les clients Twitter tiers cessent de fonctionner… et on ne sait pas s’il s’agit d’un bug

Tweetbot, Twitterific, Fenix, Flamingo ou Albatross sont quelques-uns des clients tiers qui offrent un accès à Twitter en contournant les restrictions imposées par l’application officielle du réseau social, et qui ajoutent également des fonctions qui ne sont pas disponibles dans la version originale. Seul Tweetdeck et les clients dérivés de cet outil semblent continuer à fonctionner normalement.

Tous ont cessé de fonctionner au cours des dernières heures en raison de problèmes de connexion à l’API.

Il y a des indications qui suggèrent que la « chute » pourrait résulter d’une décision de la société elle-même dirigée par Elon Musk. Au cours des derniers jours, des modifications ont été apportées visant à augmenter les revenus des utilisateurs grâce à des mesures telles que forcer les utilisateurs à voir plus d’annonces. Étant donné que Twitter ne tire pas de revenus des utilisateurs qui utilisent des clients tiers, il n’est pas exclu qu’il ait décidé de réduire ses pertes avec ce type d’applications.

Tweetbot et d’autres clients rencontrent des problèmes pour se connecter à Twitter. Nous avons contacté Twitter pour plus de détails, mais nous n’avons pas eu de réponse. Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un problème temporaire et nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. — Tweetbot par Tapbots (@tweetbot) 13 janvier 2023

Et c’est que, comme on l’a appris, d’autres applications qui utilisent l’API Twitter, mais qui ne sont pas des clients tiers, continuent de fonctionner normalement. Par conséquent, la croyance selon laquelle Twitter aurait pu opposer son veto à l’exploitation de clients tiers commence à se renforcer.

En tout cas, ni Elon Musk ni aucun autre membre de l’entreprise n’en ont parlé. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des nouvelles.