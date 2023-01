Ce best-seller Xiaomi sera le prochain à mettre à jour vers MIUI 14 avec Android 13

Vous avez un LITTLE X3 Pro ? Préparez-vous à l’arrivée d’Android 13 et MIUI 14 : la mise à jour est en route

Le POCO X3 Pro est l’un des smartphones les plus vendus de la marque ces dernières années

Après avoir commencé le déploiement de MIUI 14 basé sur Android 13 avec les modèles de la série Xiaomi 12 en Europe, et avoir publié ladite mise à jour pour le mobile POCO le plus puissant du marché, la firme de Pékin poursuit ses plans de mise à jour vers la dernière version de son logiciel, et aujourd’hui on sait quel est le prochain smartphone de la marque qui recevra la mise à jour.

Cette fois, comme nous le savons grâce au portail XiaoMIUI, c’est au tour du populaire POCO X3 Pro, l’un des téléphones les plus vendus de l’entreprise ces dernières années. Comme on l’a découvert, la mise à jour de MIUI 14 pour le X3 Pro approche à grands pas.

Android 13 arrivera bientôt sur le POCO X3 Pro

À ce jour, le POCO X3 Pro dispose d’une version de MIUI 13 basée sur Android 12. Il est prévu que, dans les prochains jours, Xiaomi commencera à déployer la mise à jour vers Android 13 avec MIUI 14, la dernière version de la personnalisation de l’entreprise couche.

La base de données du micrologiciel Xiaomi inclut déjà cette mise à jour sous forme de liste, et elle semble attendre d’être officiellement publiée. Le nom du firmware est V14.0.1.0.TJUMIXM, et une fois disponible, il peut être téléchargé sur les appareils qui adhèrent au programme Xiaomi Mi Pilot. Il vous suffit de suivre les étapes de notre guide pour mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version afin de profiter des dernières actualités MIUI.

MIUI 14 arrivera au POCO X3 Pro avec des changements importants, notamment une réduction de l’utilisation de la mémoire et des ressources système, ainsi que des innovations esthétiques telles que les soi-disant « Super Icônes », des dossiers intelligents ou certaines animations et éléments d’interface avec une conception plus soignée.