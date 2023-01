L’API Twitter semble être en panne, cassant Tweetbot et les clients tiers

Les dernières semaines depuis la prise de contrôle d’Elon Musk ont ​​​​vu Twitter dans la tourmente alors que des changements rapides ont frappé la plate-forme, et ce soir, il semble que quelque chose se passe avec l’API Twitter alors que Tweetbot et de nombreux clients Twitter tiers sont en panne.

Vers 23 h HE ce soir, de nombreux utilisateurs de Twitter ont remarqué que des clients tiers renvoyaient des messages d’erreur liés à l’API Twitter. Cette panne généralisée se produit dans toutes les applications tierces, y compris Twitterrific, Fenix, Talon et bien d’autres sur Android et iOS, ainsi que macOS. Tweetbot est également affecté par la panne de l’API, mais Tweetdeck, heureusement, ne semble pas affecté.

Reste à savoir s’il s’agit d’une panne temporaire ou d’une décision intentionnelle de Twitter, car la société n’a publié aucune explication officielle pour le moment.

il va de soi, cependant, qu’il est possible que Twitter tue des clients tiers. Ces clients n’apportent généralement aucun revenu publicitaire à la plate-forme, ce que Musk a clairement indiqué comme une priorité dans son mandat jusqu’à présent. Juste cette semaine un rapport de L’information révélé des mesures désespérées pour garder les acheteurs d’annonces à bord, et de nombreux utilisateurs de Twitter ont noté des augmentations importantes du nombre d’annonces et de la fréquence des annonces vues sur la plate-forme. Twitter a également récemment forcé les utilisateurs d’iOS à afficher l’onglet « Pour vous » par défaut plutôt que l’onglet « Suivant » qui montre en fait les comptes qu’ils suivent.

Un autre élément de preuve indiquant qu’il s’agit d’une décision intentionnelle de la part de Twitter serait que les applications qui utilisent l’API mais ne sont pas des clients complets semblent toujours fonctionner. Ce ne sont que des remplacements pour les applications Twitter officielles qui sont cassées.

Les détails restent largement flous pour le moment, mais nous mettrons à jour notre couverture au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Les clients Twitter tiers ont tous cessé de fonctionner pour moi, sur toutes les plateformes J’obtiens juste une erreur d’authentification « Impossible d’accéder au compte » qui tourne encore et encore et encore et encore Quelqu’un/tous les autres voient ça ? pic.twitter.com/u5lPggZc8x — René Ritchie (@reneritchie) 13 janvier 2023

Oh noooooo, je pense que Twitter révoque l’accès aux clients tiers. Ni mon application Mac (YoruFukurou) ni mon application iOS (TweetBot) ne peuvent s’authentifier. Les deux ont arrêté la mise à jour à 22h35.@burritojustice a rapporté la même chose pour sa copie de TweetBot. —Tim Carmody (@tcarmody) 13 janvier 2023

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :