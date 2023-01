Windows 11 Insider Preview Build 25276 est mis en ligne avec plusieurs modifications

Microsoft vient de publier une nouvelle version de Windows 11 Insider Preview sur le canal de développement avec plusieurs modifications. La dernière mise à jour de l’aperçu d’initié est étiquetée avec le numéro de build 25276. Microsoft déploie la nouvelle mise à jour incrémentielle avec une option pour créer des vidages de mémoire du noyau en direct dans le Gestionnaire des tâches, des améliorations de la page de compte Paramètres, confirme les aperçus d’Apple Music, Apple TV et des appareils Apple, et plus encore.

Le logiciel incrémentiel le plus récent est amorcé sur le canal de développement avec le numéro de build Windows 11 Insider Preview 25276 (ni_release). Si vous avez opté pour le canal développeur dans le programme Windows Insider Preview, vous avez peut-être déjà reçu la nouvelle mise à jour sur votre système, sinon, vous pouvez vérifier les mises à jour système et mettre à jour votre PC vers la nouvelle version. Examinons maintenant les modifications disponibles dans la nouvelle version.

Microsoft lance la version 25276 de Windows 11 avec Créer des vidages de mémoire du noyau en direct dans le Gestionnaire des tâches, ce qui facilite la collecte des vidages de mémoire du noyau en direct (LKD). Ceci s’ajoute au « vidage mémoire » existant pour les processus en mode utilisateur. Vous pouvez également modifier ou modifier les paramètres de vidage de la mémoire du noyau en direct sur la page Paramètres du gestionnaire de tâches.

En dehors de cela, la mise à jour apporte des modifications visuelles à la page du compte dans Paramètres, elle affiche la barre de quota de stockage indiquant l’alerte d’espace.

Le prochain changement qui accompagne la mise à niveau incrémentielle est une nouvelle conception de la fonction « boîte de dialogue de compatibilité » de Windows.

La mise à jour apporte également une conception de boîte de recherche récemment testée pour le menu Démarrer. Oui, je parle de la conception plus arrondie de la boîte de recherche. En dehors de cela, Microsoft confirme les nouvelles prévisualisations pour Apple TV, Apple Musiqueet Appareils Apple apps, au moment de la rédaction, les aperçus sont limités aux États-Unis.

Examinons maintenant la liste des correctifs disponibles dans la dernière version d’aperçu.

Barre des tâches et barre d’état système Correction d’un problème où le changement de fenêtre via les aperçus de la barre des tâches ne fonctionnait pas. Correction de plusieurs plantages explorer.exe affectant la barre d’état système. Lors de l’ouverture d’un menu déroulant à partir de la barre des tâches, le fait d’appuyer sur la touche Échap pour fermer le menu volant devrait maintenant ramener le focus du clavier sur le bouton à partir duquel il a été appelé.

Rechercher dans la barre des tâches Nous avons corrigé les problèmes de mise en page avec le texte dans la zone de recherche de la barre des tâches lors de l’utilisation de langues d’affichage de droite à gauche comme l’arabe. Correction d’un problème où le style de recherche sélectionné dans les paramètres de la barre des tâches ne persistait pas dans les mises à jour. Ce paramètre devrait maintenant persister lors des mises à niveau ultérieures de la version Insider Preview.

Explorateur de fichiers Correction d’un crash explorer.exe qui pouvait survenir lors de l’ouverture de l’explorateur de fichiers, lié au chargement de vos fichiers récents.

Accès vocal L’accès vocal fonctionnera désormais correctement pour saisir des chiffres dans l’application Calculatrice. Correction d’un plantage lors de l’exécution de commandes de déplacement vers la gauche et vers la droite avec accès vocal.

Contribution Correction d’un problème où le bouton « insérer du texte » ne fonctionnait pas lors de l’utilisation de l’IME Pinyin en mode double pinyin.

Widget Correction d’un problème où le tableau des widgets restait ouvert dans un état invisible pour les initiés en Chine (et potentiellement d’autres), ce qui empêchait les clics sur le côté gauche de l’écran de fonctionner. Si vous continuez à rencontrer ce problème, assurez-vous de consulter le Microsoft Store pour les dernières mises à jour de l’application.

Autre Pour plus de clarté, lorsque Windows Defender Credential Guard est activé, lors de la tentative d’utilisation du bureau à distance avec les informations d’identification par défaut, il indique désormais explicitement « Windows Defender Credential Guard n’autorise pas l’utilisation des informations d’identification de connexion Windows. Veuillez saisir vos identifiants ».



Si vous avez rejoint le canal bêta sur le programme Insider Preview et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la version de prévisualisation bêta. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

