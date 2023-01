POCO X5 Pro 5G: tous les détails du prochain «phare» abordable de POCO

Nous avons déjà pratiquement toute sa liste de caractéristiques techniques, et même en voyant de vraies photos du coffret de vente, il est certain que sa présentation est très proche.

L’une des quatre images a fuité sur Twitter avec le package de vente du futur POCO X5 Pro 5G.

Cette nouvelle année 2023 a commencé par une PEU d’envie, et c’est que la firme spin-off de Xiaomi a déjà anticipé deux de ses prochains smartphones : le premier est ce LITTLE C55 que l’on a vu hier encore se transformer en une resucée du Redmi 12C, et le deuxième filtrage il y a quelques heures, bien qu’avec beaucoup plus de prétentions.

Et c’est que nous parlons du prochain produit phare de POCO, rien de moins, que sous le nom de POCO X5 Pro 5G, il ne révèle plus son emballage commercial accompagné de beaucoup plus d’informations sur son matériel pour ne laisser presque aucune surprise.

Évidemment, il faudrait commencer à parler de cette boîte noire qui a fuité en Chine, mais il n’y a pas grand-chose à en dire puisqu’on ne peut voir qu’une boîte en carton qui affiche le logo de l’appareil en lettres d’or, ainsi que quelques détail supplémentaire comme la présence du désormais classique message Google.

Bien sûr, nous pouvons confirmer grâce à son arrière « flou » qu’il y aura une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et aussi grâce à la source de la fuite, il est possible d’affirmer que le chargeur est inclus dans le paquet, ainsi que le câble USB-C et la brochette pour installer la SIM.

Fait intéressant, les modes d’abandon des accessoires en faveur du passage au vert (également appelé économie de coûts) ne semblent pas avoir atteint la coupe la moins chère et la moins chère.

Quant au matériel, peu de surprises, car nous savons déjà qu’une fois de plus ces POCO X5 sont également disponibles rebaptisés, dans leur cas buvant du Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro qui seront leur base, quelque chose de commun dans les entreprises dérivées de Xiaomi.

Bien sûr, il y aura certainement des changements importants dans la plate-forme matérielle, car il semble que, comme vous le verrez, POCO ne pariera pas sur MediaTek pour faire davantage confiance aux options Qualcomm de milieu de gamme, plus acceptées sur les marchés internationaux.

Tout ce que nous offriront les LITTLE X5 5G et LITTLE X5 Pro 5G

POCO X5 5G

Écran OLED de 6,67 pouces avec résolution FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), 120 Hz

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 695

4, 6 ou 8 Go de RAM (LPDDR4x)

128 ou 256 Go de stockage (UFS 2.2)

Caméra frontale 8 MP

Caméras arrière 48 MP + 2 MP (macro)

Batterie 5 000 mAh à 33 W

Connectivité 5G avec double SIM, WiFi double bande, Bluetooth 5.1 LE, aGPS, USB-C

Homologation IP53

Système d’exploitation MIUI 13

POCO X5 Pro 5G

Écran OLED de 6,67 pouces avec résolution FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), 120 Hz

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 778G (ou Snapdragon 782)

6, 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x)

128 ou 256 Go de stockage (UFS 2.2)

Caméra frontale 16 MP

Caméras arrière 50 MP + 8 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro)

Batterie de 5 000 mAh à 67 W

Connectivité 5G avec double SIM, WiFi double bande, Bluetooth 5.2 LE, aGPS, NFC, USB-C

Audio stéréo à deux haut-parleurs

Système d’exploitation MIUI 13

La famille POCO X5 devrait être présentée au plus tard début février, il ne reste donc que quelques semaines pour rencontrer officiellement les nouveaux produits phares abordables qui chercheront à devenir des best-sellers dans le nouveau cours 2023.

Ne les trouvez-vous pas intéressants ?