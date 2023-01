Moins d’une semaine pour la fermeture définitive de Stadia : tout ce qu’il faut savoir

Le jour est venu, Google Stadia dira définitivement au revoir le mercredi 18 janvier 2023 à 23h59 (heure du Pacifique).

Google Stadia est sur le point de disparaître à jamais, mais vous pourrez continuer à jouer à vos titres préférés sur d’autres plateformes.

Cela fait des mois que Google a annoncé la fin de Stadia, et en fait, à la grande joie de la plupart des utilisateurs, le géant de Mountain View a déjà remboursé pratiquement tous les achats de matériel et de jeux qui avaient été effectués via son malheureux streaming de jeux vidéo. Plate-forme.

Maintenant que le jour J est arrivé, et c’est qu’à la fin Stadia fermera définitivement ses portes la semaine prochaine, plus précisément le mercredi 18 janvier prochain à 23 h 59, heure du Pacifique (PST), un moment qui se produira ici en France plus ou moins 08h59 le 19 janvier en raison du décalage horaire.

Cela a été confirmé à The Verge il y a quelques heures par Patrick Seybold lui-même, le porte-parole de Google, qui a également rassuré ses anciens utilisateurs et clients en signalant que la plupart des jeux les plus importants nous permettent déjà de télécharger notre progression sans problèmes ni complications pour l’emporter. d’autres plateformes.

Google Stadia est mort : vive Stadia

Il est donc important que ceux d’entre vous qui ont des données importantes dans Stadia les téléchargent ces jours-ci avant que le service ne ferme ses portes, car une fois que Google aura appuyé sur le bouton d’arrêt, il n’y aura plus la possibilité de retourner sur la plateforme de jeux vidéo pour effectuer tout opération.

Donc, chez Netcost-security.fr, nous voulons compiler pour toutes les personnes intéressées la situation des principaux titres sortis sur Stadia afin que vous puissiez évaluer ce que vous faites avec vos données et vos progrès… Allons-y !

Comment télécharger nos contenus sur Stadia pour les principaux titres de la plateforme

Cyberpunk 2077.- En ce qui concerne le grand titre Stadia, le développeur CD Projekt nous permet d’installer nos progrès sur PC, bien que pour cela nous devions d’abord les télécharger manuellement via l’outil Google Takeout. Il y a ce guide qui peut vous aider dans le processus.

The Elder Scrolls Online.- C’est l’un des jeux les plus importants en termes de nombre d’utilisateurs sur Stadia, il est donc bon de noter que Bethesda nous permet de nous connecter à notre compte Elder Scrolls Online sur son propre site Web, en pouvant téléchargez le jeu sur PC et Mac avec tous nos progrès intacts. Voici la page d’assistance du développeur au cas où vous auriez besoin de résoudre un problème.

Hitman 3.- La société IO Interactive mettra à la disposition de ses utilisateurs l’outil Stadia Progression Portal cette semaine. Grâce à cette application, les joueurs pourront emporter leurs données sur PC, y compris les plateformes Steam ou Epic, ainsi que sur Xbox ou PlayStation. Vous aurez besoin d’un compte IO Interactive pour effectuer le processus, et vous devez savoir que l’application fermera le 17 février pour laisser un temps acceptable. Plus d’informations ici.

Destiny 2.- Les joueurs de ce titre Bungie Studios pourront également prendre leurs personnages et progresser vers d’autres plates-formes depuis Stadia, bien que pour ce faire, ils doivent activer manuellement la sauvegarde croisée avant le 18 janvier. Dans son cas, le développeur a déjà éteint ses serveurs dans Stadia, afin de forcer les utilisateurs à activer l’option au fil du temps et à passer au PC ou à d’autres options. Bungie fournit plus d’informations sur son site Web.

Borderlands 3.- Un autre des jeux importants que Google Takeout utilise pour que les utilisateurs puissent télécharger manuellement la progression. Ici vous avez tous les détails de Gearbox.

Tous les titres Ubisoft.- Si vous aviez acheté des jeux Ubisoft sur Stadia, sachez que s’ils ne sont pas Just Dance, vous pouvez obtenir des copies gratuites pour PC où vous pouvez continuer à jouer d’où vous étiez. Pour cela, il faut lier les comptes Ubisoft et Stadia avant la fermeture par Google, en activant également la sauvegarde croisée des données pour que la progression soit transférée sur le PC. Il existe également une page d’assistance de la société française pour détailler le processus.

Reste à savoir, car personne n’a rien confirmé de la part de Google ces dernières semaines, est de savoir si la manette de jeu Stadia -qui fonctionne extrêmement bien- pourra enfin être libérée pour utiliser sa connexion sans fil sur PC ou d’autres plateformes, ou si elle restera allumée. dans un joli presse-papiers gratuit avec l’aimable autorisation de Google.

En tout cas, pour tous ceux d’entre vous qui ont encore des doutes sur la fermeture de Stadia, sachez que les responsables du support de Google ont créé une FAQ complète disponible en plusieurs langues et dans laquelle vous trouverez toutes les informations nécessaires pour résoudre pratiquement n’importe quel problème. question.

Je le répète pour mémoire je ne suis pas d’accord… Vive Stadia !