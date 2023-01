Les créateurs d’Altos Odyssey ont sorti l’un des jeux mobiles les plus amusants de 2023 : téléchargez-le gratuitement

Perfect Grind est un excellent jeu de skate gratuit des créateurs de titres comme Altos Odyssey ou Chameleon Run.

Perfect Grind est le dernier jeu de Noodlecake Studios, les créateurs de certains des jeux mobiles les plus populaires.

Après avoir créé de véritables oeuvres d’art comme la saga vidéoludique d’Alto, des jeux aussi populaires que Getting Over It ou Chameleon Run, parmi tant d’autres, l’équipe de Noodlecake Studios est de retour avec un nouveau jeu d’arcade qui a tout pour devenir l’un des plus drôles jeux mobiles de ce 2023.

Il s’agit de Perfect Grind, un jeu de skate gratuit qui revisite les jeux classiques de ce type, en simplifiant l’expérience au point de vous permettre de contrôler le jeu avec un seul doigt. Malgré cela, il offre de nombreuses options de personnalisation, et te donne même la possibilité de créer tes propres pistes de skate et de les partager avec le reste du monde.

Perfect Grind – Patinez et faites des figures avec un seul doigt

Il est extrêmement simple de s’habituer aux commandes de Perfect Grind. Vous n’avez besoin que d’un doigt pour contrôler votre skateboard, l’arrêter, faire des tours ou regarder autour de vous. Comme d’habitude avec les jeux Noodlecake, nous commencerons par un tutoriel pour vous familiariser avec les mécanismes du jeu.

Le jeu a des graphismes et des sections sonores très soignés, avec des couleurs vives et des effets audio qui complètent l’expérience. De plus, il y a de nombreux niveaux à battre, et s’ils ne suffisent pas… vous pouvez toujours créer le vôtre.

Perfect Grind propose un éditeur de pistes qui propose cinquante structures préfabriquées pour créer des niveaux complètement uniques. Ceux-ci incluent des arbres, des fontaines, des bancs, des balustrades et à peu près tout ce qui pourrait gêner (ou défier) ​​pendant les sessions de skate.

Bien que le jeu soit téléchargeable gratuitement, il contient quelques publicités. Ceux-ci peuvent être supprimés moyennant un paiement de 3,39 euros. Ce paiement offre également l’accès à de nouveaux niveaux, histoires et défis et débloque à la fois de nouveaux personnages et tenues, ainsi que l’éditeur de niveau susmentionné.

Télécharger Perfect Grind