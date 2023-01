9 applications très bonnes mais méconnues qu’il faut essayer sur son mobile

Si vous cherchez de nouvelles applications à essayer sur votre mobile, voici 9 options que vous devriez essayer.

Captures d’écran de quelques excellentes applications pour Android que peu de gens connaissent

Maintenant qu’une nouvelle année commence, il est peut-être temps de renouveler les applications que vous avez installées sur votre mobile et de donner une chance à de nouvelles alternatives qui, pour une raison quelconque, ne sont pas aussi connues qu’elles devraient l’être.

De temps en temps, nous rencontrons de superbes applications peu connues qui valent la peine d’être essayées. Aujourd’hui est l’un de ces jours : nous avons sélectionné neuf applications sans trop de téléchargements, mais elles en valent vraiment la peine.

frayer

Respawn est une belle application utile, gratuite et facile à utiliser qui peut également vous aider à vous améliorer. L’application vous aide à créer des routines et des habitudes que vous avez l’intention de réaliser. Vous pouvez choisir l’heure à laquelle vous souhaitez effectuer une activité et l’application vous en informera quotidiennement.

Il existe de nombreuses catégories d’habitudes ou d’activités qui peuvent être positives pour vous, et vous pouvez les combiner pour faire ressortir la meilleure version de vous-même. De plus, vous pouvez également créer de nouvelles habitudes personnalisées.

Télécharger Respawn

Compteurs

Il a été téléchargé un peu plus d’une centaine de fois, mais j’ai bien peur que, dans peu de temps, son nombre d’installations ne se multiplie. Counters est une application qui vous permet de compter pratiquement n’importe quoi. Des pas que vous faites par jour, votre poids, le nombre de pompes que vous pouvez faire, les fois où vous buvez de l’eau et plus encore.

L’application a une interface simple, basée sur les lignes Google Material 3 avec prise en charge des couleurs dynamiques. De plus, il est compatible avec Health Connect, ce qui vous permet de synchroniser les données avec d’autres applications de santé et de sport.

Compteurs de téléchargement

finny

Si vous ne suivez toujours pas vos finances, vous devriez essayer une application comme Finny. Il vous permet de gérer facilement vos revenus, dépenses, prêts et autres aspects liés à vos finances grâce à une interface soignée, laissant derrière vous les feuilles Excel ou les blocs-notes obsolètes.

Finny est également capable de générer des rapports avec des graphiques, de vous informer des paiements récurrents et bien plus encore. Vos données restent en sécurité et vous pouvez créer des copies de sauvegarde au cas où vous changeriez de mobile.

Télécharger finny

Héros de la frappe

Typing Hero est une application parfaite pour les personnes qui ont tendance à taper fréquemment le même texte ou un texte similaire. Il vous permet d’automatiser les blocs de texte pour gagner du temps, en pouvant les générer facilement sans avoir à le faire manuellement.

Vous pouvez générer vos propres blocs de texte personnalisables, qu’il s’agisse de mots, de phrases ou de paragraphes entiers via des modèles. Vous pouvez avoir autant de modèles que vous le souhaitez et les utiliser quand vous le souhaitez, par exemple lorsque vous écrivez un e-mail ou répondez à un message WhatsApp.

Télécharger Typing Hero

prédit

Prognoza est le mot polonais pour « météo », mais c’est aussi une excellente application météo, avec une interface extrêmement simple mais élégante.

Il s’agit d’une application open source qui offre des fonctionnalités intéressantes telles que le fonctionnement hors ligne, plusieurs sources de données météorologiques, la prise en charge des couleurs dynamiques sur Android 12 et versions ultérieures, ainsi que des widgets d’écran d’accueil. De plus, c’est une application qui respecte la vie privée puisqu’elle n’accède pas à l’emplacement de l’appareil.

Télécharger le pronostic

Lecteur RSS Plume

Pluma veut devenir votre nouvelle application préférée pour lire les nouvelles. C’est un lecteur RSS vitaminé, avec une interface claire qui invite à la lecture, et qui ajoute aussi des fonctions intéressantes comme l’intégration avec des services tiers, dont Instapaper ou Pocket.

Beaucoup de ses fonctionnalités sont gratuites, mais pour débloquer tout son potentiel, vous devez payer.

Télécharger Plume

aider

Si vous faites partie de ceux qui téléchargent encore de la musique sur votre mobile pour l’écouter sans connexion Internet, vous serez peut-être intéressé à en savoir plus sur Auxio, un lecteur de musique gratuit et open source, basé sur le populaire Exoplayer et prenant en charge Material You .

Il comprend un grand nombre de fonctionnalités intéressantes, telles que l’intégration des pochettes d’album, la prise en charge de la plupart des formats audio, la prise en charge des égaliseurs externes tels que le populaire Wavelet, et bien plus encore.

Télécharger l’aide

La météo aujourd’hui

Del mismo creador de Finny, la app de gestión de finanzas de la que hablábamos antes, llega Weather Today, una fantástica aplicación del tiempo gratuita (aunque con opciones de pago) que destaca por su diseño y por ofrecer una gran cantidad de información sobre el temps.

Vous pouvez voir la météo actuelle, jusqu’à 48 heures de prévisions météorologiques et de précipitations (dans des plages aussi basses que 60 minutes), des alertes météorologiques, des informations sur la qualité de l’air à votre emplacement, et bien plus encore.

Télécharger la météo aujourd’hui

Épicerie

Grocy est l’outil ultime pour gérer votre maison. Derrière, il y a un ambitieux projet open source qui vise à créer une application multiplateforme avec laquelle il est possible de résumer les stocks alimentaires de notre maison pour générer des listes de courses vitaminées, avec prise en charge de la lecture de codes-barres et intégration avec la base de données OpenFoodFacts.

Grocy permet également de gérer les tâches ménagères qui doivent être effectuées fréquemment, le tout depuis une application à l’interface soignée et intuitive.

Télécharger l’épicerie