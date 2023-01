La nouvelle application Apple Devices pour Windows mentionne à la fois xrOS et realityOS dans le code

Netcost-security.fr a rapporté mercredi qu’Apple publiera bientôt une nouvelle application Apple Devices pour remplacer iTunes pour la synchronisation et la sauvegarde des appareils iOS sur Windows, car la société est également sur le point de publier les applications Apple Music et Apple TV pour PC. Mais il est intéressant de noter que la nouvelle application Apple Devices inclut des mentions à la fois de xrOS et de realityOS dans son code.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 35 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

La plate-forme xrOS/realityOS d’Apple mentionnée dans la nouvelle application Apple Devices

Comme l’a noté l’utilisateur de Twitter @ aaronp613 (via MacRumeurs), qui a également eu un accès anticipé à la nouvelle application Apple Devices pour Windows, son code mentionne « realityOS » et « xrOS » – les deux noms liés au casque de réalité mixte supposé d’Apple. Ces noms ont déjà été présentés comme des noms potentiels pour le système d’exploitation du nouvel appareil AR/VR d’Apple.

Apple Devices est une nouvelle application développée par Apple qui permettra aux utilisateurs de Windows de gérer leurs appareils iOS et leurs anciens iPod après le lancement des nouvelles applications Apple Music et Apple TV, qui remplaceront iTunes. Étant donné que cette application mentionne realityOS et xrOS dans son code, il semble probable que les utilisateurs pourront également synchroniser ou au moins restaurer le nouveau micrologiciel du casque d’Apple à l’aide d’un ordinateur.

Le nom « realityOS » semble le choix le plus évident pour le nouveau système d’exploitation après qu’Apple l’ait enregistré sous une société écran. La société a également déposé des marques telles que « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor », ce qui fait que le nom « realityOS » convient parfaitement à ces produits.

Mais bien sûr, nous parlons de termes marketing, et ceux-ci peuvent facilement être modifiés à tout moment avant le lancement du produit. Le mois dernier, Bloomberg a rapporté qu’Apple a choisi « xrOS » comme nom de plate-forme pour son nouveau casque. Le nom serait une référence à la « réalité étendue », ce qui est également logique compte tenu de l’idée même d’intégration entre AR et VR.

Cependant, des sources ont indiqué Netcost-security.fr qu’Apple utilise également « realityOS » en interne pour quelque chose lié à ses nouveaux produits de réalité mixte. Il n’est pas clair à ce stade si les plates-formes ont des objectifs différents ou si Apple a expérimenté les deux noms.

Un rapport récent de Mark Gurman a révélé qu’Apple s’apprêtait à annoncer son casque de réalité mixte au printemps, avant la WWDC 2023. Gurman a également signalé qu’Apple prévoyait d’introduire de nouveaux Mac ce printemps, ce qui suggère que l’entreprise pourrait tenir une presse spéciale. événement entre mars et mai.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :