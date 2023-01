Apple promet de détailler pourquoi certaines applications sont supprimées de l’App Store

L’App Store d’Apple a des directives très strictes, ce qui entraîne l’interdiction de nombreuses applications pour avoir enfreint ces règles. Cependant, la société interdit également les applications de son magasin à la demande de certains gouvernements – et cela a préoccupé les militants. Mais selon certains investisseurs d’Apple, la société a accepté de partager plus de détails sur les raisons pour lesquelles certaines applications sont supprimées de l’App Store.

Les Financial Times a rapporté mercredi qu’Apple avait assuré aux investisseurs activistes plus tôt ce mois-ci qu’elle discuterait des raisons pour lesquelles elle supprime certaines applications de l’App Store pour une plus grande transparence. Cela fait suite à la suppression de nombreuses applications de l’App Store dans des pays comme la Chine et la Russie.

De nombreuses applications sont supprimées de l’App Store sans explication

Par exemple, 30 000 applications ont été supprimées de l’App Store chinois en 2020 pour se conformer aux réglementations locales. En 2021, certaines applications bibliques et même d’outils d’étude pour iOS ont été « inexplicablement » interdites de Chine. L’année dernière, Apple a également supprimé certaines applications majeures de l’App Store russe. Cela a conduit des organisations militantes comme Azzad Asset Management à appeler Apple à plus de transparence.

La société a longtemps été critiquée pour avoir acquiescé aux demandes des gouvernements étrangers de supprimer certaines applications. Les outils de messagerie cryptés WhatsApp et Signal ne sont pas autorisés dans l’App Store chinois, par exemple, pas plus que le New York Times ou certaines applications de médias sociaux.

Le rapport d’aujourd’hui affirme qu’Apple indiquera désormais combien d’applications chaque pays a demandé à être supprimées de l’App Store, et si ces demandes sont fondées sur une violation de la loi et si Apple les a acceptées. La société informera également ses investisseurs du nombre d’applications supprimées pour avoir enfreint les directives de l’App Store dans chaque pays.

Ces informations seront révélées dans le rapport de transparence d’Apple. La société a refusé de commenter le rapport.

