Google a une société sœur avec un objectif très ambitieux : nourrir le monde

Mineral a un objectif ambitieux : ils utiliseront l’IA, l’apprentissage automatique et les robots pour lutter contre la crise climatique en alimentant le monde plus efficacement.

Le logo de Mineral, nouvelle filiale du conglomérat Alphabet.

Nous avons déjà dit il y a quelque temps que les courbes arrivaient chez Google avec ses stratégies pour le futur proche, et c’est que l’ensemble du conglomérat Alphabet, société mère du géant des moteurs de recherche, ferme et repense bon nombre de ses projets et filiales avec un doute pour déplacer les ressources et se concentrer sur les technologies les plus applicables et les plus utiles à l’évolution humaine, comme l’intelligence artificielle, la santé et maintenant aussi l’alimentation.

Les confrères d’Android Police nous en ont fait part, bien que tous les médias se soient précipités pour publier la nouvelle, et c’est que malgré le fait que Mineral soit la filiale la plus récemment créée au sein d’Alphabet, il semble que ses dirigeants vont recevoir un coup de pouce en confiance et en ressources pour continuer à appliquer et à améliorer leurs technologies dans le but de développer des cultures plus efficaces, avec une plus grande résistance et utilisation mais sans endommager la saveur et les nutriments.

Mineral est l’une des filiales les plus prometteuses d’Alphabet, avec un objectif également très important pour l’espèce humaine, comme la réalisation de cultures plus efficaces et la contribution à l’atténuation de la catastrophe climatique.

Courbes en 2023 : Google pourrait fermer certains de ses projets les plus fous

L’idée est géniale et très importante, d’autant plus que l’agriculture non seulement nourrit le monde mais libère également des tonnes de gaz à effet de serre, étant ainsi l’un des principaux contributeurs au changement climatique déjà imparable que nous subissons.

Nous devons évoluer en tant qu’espèce, nous devons nous nourrir durablement alors que la population mondiale continue d’augmenter, et c’est là que Alphabet veut mener avec un projet révolutionnaire qui se concentre sur la collecte de données sur les plantes et les cultures grâce à la robotique, puis les analyse avec l’IA et l’apprentissage automatique pour améliorer nos cultures, développer de nouvelles pratiques agricoles plus durables et augmenter la qualité du sol que nous utilisons pour planter.

Évidemment, nous n’avons pas d’informations internes et nous ne savons pas pour l’instant s’il y aura également des coupes dans certains des projets miniers, ou si tout continuera comme avant, mais au moins il est bon de confirmer que c’est l’une des clés projets dont ils nous ont parlé dans Alphabet lors de la priorisation.

Rappelons que Mineral a déjà travaillé avec Driscoll’s pour augmenter la qualité de ses fraises et améliorer la production, ainsi que dans le développement de banques de matériel génétique pour étudier les cultures de haricots à l’échelle mondiale.

Nous verrons si cette filiale minérale parvient à générer des revenus et à devenir rentable, ou s’il s’agit d’un autre projet du laboratoire X dans lequel des milliers de dollars sont enfouis sans trop de jugement, même si au moins ses objectifs sont importants pour l’humanité, c’est pourquoi nous encourageons Alphabet à continuer d’investir pour essayer de ralentir la catastrophe climatique à venir.