Voici un premier aperçu des applications Apple Music, Apple TV et Apple Devices à venir sur Windows 11

Microsoft et Apple ont annoncé l’année dernière que de nouvelles applications Apple Music et Apple TV seront bientôt disponibles pour les utilisateurs de Windows, qui dépendent actuellement d’iTunes ou d’un navigateur Web pour accéder à ces services. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été communiquée, Netcost-security.fr a examiné de plus près une version interne de ces applications.

Nouvelles applications Apple Music et Apple TV pour Windows

Comme prévu, Apple apporte enfin ses applications Apple Music et Apple TV à Windows. Ces applications ont été conçues avec des technologies plus modernes, ce qui indique qu’elles fonctionnent plus rapidement et utilisent moins de ressources qu’iTunes. Les applications Apple Music et Apple TV ressemblent assez aux versions qui existent déjà sur macOS, bien que l’interface ait été légèrement modifiée pour Windows.

En ce qui concerne l’application Apple TV, elle fonctionne à peu près de la même manière que l’application disponible pour d’autres plates-formes telles que Xbox et Smart TV. Les utilisateurs peuvent regarder le contenu de l’application Apple TV, qui comprend Apple TV+, les chaînes Apple TV et les films et émissions de télévision de l’iTunes Store. Le contenu peut être diffusé en 4K HDR lorsqu’il est disponible et si l’appareil prend en charge ces technologies.

Quant à l’application Apple Music, elle possède presque toutes les fonctionnalités disponibles dans la version macOS, à l’exception des paroles. Les utilisateurs peuvent accéder à leur bibliothèque depuis Apple Music ou également depuis l’iTunes Store. Le contenu d’iTunes est automatiquement déplacé vers la nouvelle application.

Fait intéressant, iTunes pour Windows cesse de fonctionner après l’installation des applications Apple Music ou Apple TV. Un message avertit qu’une nouvelle version d’iTunes sera publiée à l’avenir pour conserver la prise en charge des livres audio et des podcasts. En effet, l’application Apple Music ne dispose pas de ces fonctionnalités et l’application Apple Podcasts reste disponible exclusivement sur les appareils Apple.

Application Apple Devices pour remplacer iTunes pour la synchronisation et la sauvegarde

Sous Windows, iTunes est toujours utilisé pour synchroniser et restaurer les appareils iOS et même les anciens iPods. Avec les nouvelles applications à venir, Apple introduira également une troisième application nommée Apple Devices. Avec cette application, les utilisateurs pourront sauvegarder leurs appareils, synchroniser les médias locaux et restaurer le micrologiciel sans avoir à utiliser iTunes.

D’autres informations sur ces applications incluent le fait qu’elles prennent toutes en charge le mode sombre et nécessitent Windows 11.

Comme l’a noté Aggiornamenti Lumia, le Microsoft Store a déjà des pages cachées pour les nouvelles applications d’Apple – bien qu’il ne soit pas encore possible de les télécharger depuis le magasin. Cependant, cela suggère qu’Apple Music, Apple TV et Apple Devices pour Windows 11 seront bientôt rendus publics.

H/T : Vitor De Lucques

