Logitech lance la nouvelle application Mevo Go pour transformer les appareils iOS et Android en une source de diffusion en direct

Logitech a annoncé cette semaine une nouvelle application compagnon pour l’écosystème Mevo appelée « Mevo Go ». Avec cette application, les utilisateurs d’iOS et d’Android pourront facilement transformer leurs appareils en sources de vidéo, d’audio et de screencasting en direct.

Mevo Go vous permet de diffuser en direct depuis vos appareils avec multicam

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Logitech Mevo est une plate-forme qui combine le matériel et les logiciels Logitech permettant aux créateurs de diffuser du contenu avec la prise en charge de multicam et d’autres outils professionnels. Mais maintenant, avec Mevo Go, n’importe qui peut commencer à utiliser l’écosystème Mevo en utilisant les appareils qu’il possède déjà. Et bien sûr, les utilisateurs peuvent également combiner les caméras Mevo avec celles des appareils mobiles.

« Que vous diffusiez un événement en direct, une performance musicale ou un jeu sportif pour les jeunes, Mevo Go est le moyen le plus rapide et le plus transparent d’ajouter de nouveaux angles à votre histoire », a déclaré Otto Cedeno, responsable de Mevo chez Logitech.

Logitech International a présenté Mevo Go, une nouvelle application compagnon dans l’écosystème Mevo qui offre aux créateurs des fonctionnalités puissantes pour découvrir la meilleure solution de streaming et d’enregistrement multicam. Mevo Go transforme n’importe quel appareil iOS ou Android en une source pour envoyer de la vidéo, de l’audio et de la diffusion d’écran vers l’application Mevo Multicam, permettant aux créateurs de contenu de capturer plus de créativité que jamais sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Mevo Go prend en charge l’enregistrement et la diffusion de vidéos multicam en résolution 1080p. En combinant plus de caméras, les créateurs peuvent modifier l’angle de diffusion en temps réel d’un simple toucher. Vous pouvez également utiliser votre appareil mobile comme microphone à distance et envoyer de l’audio dans Mevo Multicam. En plus des caméras, les utilisateurs peuvent également ajouter des médias tels que des images à la diffusion.

L’application Mevo Go est désormais disponible sur l’App Store pour les utilisateurs iOS et sur le Google Play Store pour les utilisateurs Android. Il nécessite un abonnement Mevo Pro, qui coûte 19 $ par mois ou 149 $ par an. Cependant, les nouveaux utilisateurs peuvent essayer la plateforme gratuitement pendant 14 jours.

Plus de détails peuvent être trouvés sur le site Web de Logitech Mevo.

