Plus tôt cette semaine, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé qu’Apple avait annulé son intention de publier une variante haut de gamme de l’Apple Silicon Mac Pro avec la puce M2 Extreme. Maintenant, Gurman a signalé que le premier Apple Silicon Mac Pro est sur le point de sortir ce printemps, car la société l’a déjà testé avec une version interne de macOS Ventura 13.3.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 35 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Apple Silicon Mac Pro arrive ce printemps

Les a déclaré mercredi un journaliste l’Apple Silicon Mac Pro est actuellement en cours de développement pour exécuter macOS Ventura 13.3. Apple teste actuellement la version bêta de macOS 13.2 avec les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique, tandis que la dernière version publique disponible pour tous les utilisateurs est macOS 13.1. Cela indique que macOS 13.3 est toujours une version interne qui n’a pas encore été annoncée.

Les nouveaux Apple Silicon Mac Pro et macOS Ventura 13.3 devraient être officiellement publiés au printemps. Auparavant, Gurman avait déclaré que macOS 13.2 et iOS 16.3 (également actuellement disponibles pour les développeurs) seraient rendus publics entre février et mars. Cela suggère que la première version bêta de macOS 13.3 devrait être publiée pour les développeurs peu après la sortie officielle de macOS 13.2.

En règle générale, les versions numéro 3 des mises à jour de macOS sont publiées au printemps, ce qui confirme que le nouveau Mac Pro arrivera également dans les magasins à peu près au même moment.

Selon Bloomberg, le premier Apple Silicon Mac Pro sera équipé de la puce M2 Ultra, la même qui équipera une nouvelle version de Mac Studio. Cependant, le nouveau Mac Pro conservera le même design que la génération actuelle introduite en 2019, qui est toujours alimentée par un processeur Intel. La principale différence entre le nouveau Mac Pro et Mac Studio est que la machine Pro permettra aux utilisateurs de mettre à niveau le SSD et le GPU.

Plus précisément, l’Apple Silicon Mac Pro disposera de deux emplacements pour l’extension de stockage SSD, ainsi que d’emplacements pour les cartes graphiques, les supports et la mise en réseau. On ne sait pas exactement comment Apple permettra aux utilisateurs de mettre à niveau leur GPU sur les nouvelles machines puisque les actuelles prennent en charge les GPU d’AMD. Malheureusement, la RAM ne pourra pas être mise à niveau sur le nouveau Mac Pro.

Plus de nouveaux Mac à venir cette année

En plus du premier Apple Silicon Mac Pro, Apple devrait également annoncer d’autres nouveaux Mac cette année. Cela inclut les versions mises à jour des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces et un nouveau MacBook Air 15 pouces.

L’année dernière, Netcost-security.fr exclusivement rapporté des détails sur un nouveau Mac mini. Selon nos sources, Apple travaille sur au moins deux nouvelles versions de l’ordinateur. L’un d’eux, nommé J473, sera alimenté par la puce M2 avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, tout comme la puce à l’intérieur du MacBook Air 2022.

Comme nous le savons déjà, les gains de performances de la puce M2 par rapport au M1 ne sont pas exactement impressionnants. Bien sûr, les différences seront plus visibles pour ceux qui viennent d’anciens Mac ou PC équipés de processeurs Intel.

Mais Netcost-security.fr a également entendu de sources qu’Apple prévoit d’introduire une version plus puissante du Mac mini. Nom de code J474, ce Mac mini sera équipé d’une puce M2 Pro plus rapide – une variante du M2 qui n’a pas encore été annoncée avec un processeur à 12 cœurs. Cela devrait être la même puce pour alimenter les rumeurs de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Compte tenu du rapport d’aujourd’hui de Gurman, il semble probable qu’Apple organisera un événement spécial pour annoncer les nouveaux Mac entre mars et mai, avant la WWDC 2023 en juin.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :